César Farías: 'Hoy Bolivia no está en su mejor momento'

La Paz, 12 nov (EFE).- El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, sostuvo que sus jugadores hicieron su mejor esfuerzo ante Ecuador, pero que el fútbol del país 'no está en su mejor momento', tras la caída por 2-3 sufrida en casa en la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Farías aseguró que la Verde 'pone la mejor disposición' y 'el mejor esfuerzo' para los partidos, pero que la energía no es la más 'próspera' por los problemas que atraviesa el fútbol boliviano por disputas entre sus dirigentes.

'Hoy Bolivia no está en su mejor momento, eso no quiere decir que no vaya a estar a lo largo de las eliminatorias, no sabemos qué va a pasar', indicó el técnico.

Farías afirmó que es 'muy difícil' hablar de futuro en el balompié boliviano por los problemas que atraviesa la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que consideró la 'peor crisis en su historia', pero manifestó que hay que 'mantener la calma' para 'levantar a los jugadores y enfrentar a Paraguay con lo mejor que podamos'.

'Nosotros tenemos que enfocarnos en el partido con Paraguay y tratar de hacer un gran partido, tratar de sacar ese amor propio, tratar de ver las cosas buenas que hicimos y corregir las malas', sostuvo Farías.

Paraguay será el siguiente rival de Bolivia en la cuarta jornada de las eliminatorias, un encuentro que se disputará en Asunción el próximo martes.

Por su parte, el capitán de la selección boliviana en este encuentro, el artillero internacional Marcelo Martins Moreno manifestó que 'es muy difícil hacer las cosas bien' cuando hay varios problemas en el fútbol boliviano.

'Mientras no haya fútbol en Bolivia, nosotros vamos a seguir así, nosotros intentamos, dejamos todo en la cancha y muchas veces no se da', indicó Martins, que milita en el Cruzeiro brasileño.

El torneo de la primera división boliviana está parado desde marzo pasado por la pandemia de la covid-19.

El jugador señaló que 'hay condiciones' para intentar ganar de visitante a la selección paraguaya, pero que hay que 'levantar la cabeza' para ver qué pasa en el siguiente partido.

Con este resultado, Bolivia acumula tres derrotas al hilo frente a Brasil por 5-0, por 1-2 ante Argentina y ahora por 2-3 con Ecuador y se encuentra en el fondo de la clasificación. EFE