Charles Barkley, tras sentirse enfermo, dio negativo por coronavirus

Redacción Deportes (EE.UU.), 23 mar (EFE).- El exalero Charles Barkley anunció este lunes que dio negativo por coronavirus después de que hace 10 días se sintió enfermó y posteriormente se hizo la prueba para comprobar si había desarrollado el COVID-19.

'Recibí los resultados de mi prueba COVID-19 esta mañana y son negativos', señaló Barkley en un comunicado publicado por Turner Sports. 'Me gustaría agradecer a todos por comunicarse y expresar su preocupación y apoyo. Todos estén seguros y tomen las medidas necesarias para ayudar a garantizar su bienestar'.

El colorido analista de la NBA había llamado a su programa en TNT el 12 de marzo para decir que no se sentía bien y que se estaba aislando a sí mismo y sometiéndose a pruebas de detección del coronavirus.

'Estoy un poco en el limbo en este momento. Espero, realmente espero, que fuese solo un error', comentó a los compañeros que trabajan con Barley en el programa 'Inside the NBA', entre los que se encuentran el expívot Shaquille O'Neal.

Barkley explicó el recorrido que había tenido antes de comenzar a sentirse mal.

'Estuve en Nueva York a principios de esta semana, y ese fue un punto donde ya estaban los casos de coronavirus. Cuando llegué a Atlanta, simplemente no me sentía bien. Hice la prueba, todavía no he obtenido los resultados, y ahí es donde estoy ahora', comentó Barkley a sus compañeros tras haberse puesto en cuarentena.

El anuncio de Barkley se produjo un día después de que la NBA, el pasado 11 de marzo, suspendió el partido que iban a disputar los equipos de los Jazz de Utah y los Thunder de Oklahoma City.

El pívot francés Rudy Gobert había dado positivo al coronavirus, el primero en la NBA, y el comisionado Adam Silver ordenó enseguida la suspensión de la competición regular de liga de forma indefinida.

Antes del viaje a Nueva York, Barkley, de 57 años, estaba con los Angelinos de Los Ángeles el 2 de marzo en Mesa, Arizona, para un juego de entrenamiento de primavera contra los Cachorros de Chicago.

El piloto de los Angelinos, Joe Maddon, dijo la semana pasada que ningún jugador o entrenador de los Angelinos había exhibido síntomas de coronavirus después de la visita de Barkley.

Por su parte, el gerente general de los Angelinos, Billy Eppler, le dijo a ESPN el pasado 13 de marzo que el equipo estaba monitoreando la prueba de Barkley y esperando instrucciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La confirmación del negativo de Barkley es otra buena noticia para el mundo del deporte profesional en Estados Unidos que se encuentra paralizado a causa de la pandemia.

Los últimos informes sobre los fallecidos en Estados Unidos debido al coronavirus elevan ya el número a más de 500 y por primera vez este lunes se informó que el número de personas muertas había superado el centenar.

Mientras, los altos funcionarios de salud de Estados Unidos, incluido Anthony S. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, han insistido a las máximas autoridades del país que lo peor de la pandemia aún no se ha sentido. EFE