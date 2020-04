Charli XCX anuncia un disco inspirado y grabado durante el confinamiento

Madrid, 7 abr (EFE).- La artista británica Charli XCX ha anunciado el lanzamiento, el próximo 15 de mayo, de un disco que tendrá por título 'how i'm feeling now' y que será compuesto y grabado durante su periodo de autoislamiento.

Ella misma lo desveló en un encuentro celebrado en las últimas horas por redes sociales, que serán los canales que utilizará también para compartir todo el proceso de creación 'en tiempo real con la involucración de fans, productores, artistas y creadores que quieran colaborar en el proyecto desde sus casas'.

Charlotte Emma Aitchison, más conocida como Charli XCX, es una cantante y compositora inglesa que comenzó a dar sus primeros pasos en la música pop en 2008, aunque no fue hasta 2012 que lanzó su primer EP, 'You’re The One', y 2013 el año de su álbum de debut, 'True Romance'.

Su salto a la fama global llegó con el lanzamiento de temas como 'Boom Clap' dentro de la BSO de la película 'Bajo La Misma Estrella' y colaboraciones como las que hizo con Icona Pop en 'I Love It' o Iggy Azalea en 'Fancy'.

Tras el álbum 'Sucker' (2014), en 2019 publicó su tercer y último trabajo de estudio, 'Charli', aclamado como uno de los mejores del año en todo el mundo y con colaboraciones de Christine and the Queens, Clairo, HAIM, Lizzo o Troye Sivan, entre otros.

A expensas de lo que suceda con las medidas de prevención del coronavirus, está previsto que Charli XCX recale en Madrid en el festival Mad Cool, el 9 de julio, y un día antes en Lisboa en NOS Alive. EFE