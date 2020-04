Charlie Montoyo anima a jugadores a través de vídeoconferencias

Redacción Deportes (EE.UU.), 16 abr (EFE).- El manejador puertorriqueño Charlie Montoyo, de los Azulejos de Toronto, se ha convertido en un gran especialista a la hora de utilizar los avances de la comunicación telemática para ayudar y motivar a los jugadores durante la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus.

Montoyo, de 54 años, segunda temporada al frente de los Azulejos, equipo canadiense que milita en el béisbol profesional de la Liga Americana, ha introducido todo tipo de novedades en las teleconferencias para evitar que las mismas resulten monótonas.

'Tenemos tantas conferencias en Zoom y cosas así, que cambié un poco la dinámica e incluso, tuvimos una teleconferencia de 'hora feliz' (happy hour) para divertirnos un poco', relató Montoyo.

La sesión de chat de Montoyo provocó otra idea: una conferencia telefónica exclusivamente con jugadores de los Azulejos para estar al pendiente unos de los otros y mantenerlos animados durante la pausa.

Se espera que la primera llamada se dé antes del fin de esta semana.

'Teníamos un buen ritmo rumbo a la temporada', comentó Montoyo sobre el desempeño de su equipo en el campamento de primavera, antes de la suspensión. 'Nuestra cultura era grandiosa, el campamento era genial y no queremos que eso desaparezca'.

Optimista por naturaleza, Montoyo permanece enfocado en encontrar los aspectos positivos en medio de la confusión y ansiedad creadas por esta crisis.

'Hay un dicho, 'No hay mal que por bien no venga'', señaló Montoyo. 'No sé si lo inventé o es un dicho, pero lo he escuchado antes', bromeó.

Montoyo se ha quedado como el único manejador boricua en las Grandes Ligas después que Alex Cora y Carlos Beltrán perdieron sus respectivos puestos con los Medias Rojas de Boston y los Mets de Nueva York, como consecuencia del escándalo del robo de señales de los Astros de Houston. EFE