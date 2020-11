Chávez Jr. advierte que su futuro está en riesgo ante el argentino Masseroni

México, 3 nov (EFE).- El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. advirtió este martes que el futuro de su carrera está en riesgo en la pelea ante el argentino Nicolás Masseroni, al que enfrentará el 21 de noviembre

'Es muy importante esta pelea porque representa qué va a pasar con mi carrera, que se ha puesto en duda por los últimos dos combates. Esta pelea representa todo para mí y el futuro de carrera', dijo en rueda de prensa.

Chávez Jr. fue derrotado en sus dos más recientes peleas. Perdió por decisión técnica ante su compatriota Mario Cázares en septiembre pasado y contra el estadounidense Daniel Jacobs por la vía del nocaut en diciembre de 2019.

Esta será la tercera pelea en menos de un año para el excampeón mundial de peso medio, quien a sus 34 años acumula 55 victorias, cinco derrotas y un empate.

El mexicano dijo que la batalla ante Masseroni, de 28 años, con un balance de 20 peleas, 19 ganadas y una perdida, será espectacular por el estilo de ambos boxeadores.

'Pienso que será un combate con mucha acción, algo que la gente va a disfrutar por nuestros estilos de intercambiar golpes y eso le gusta a la gente'.

Además, dijo estar preparado para todo (ante Masseroni) hasta cabezazos o codazos. 'Me he preparado muy fuerte y sé que todo eso puede pasar, pero voy ganar por nocaut, lo voy a noquear rápido para que no exista polémica'.

El mexicano subrayó la dedicación que ha puesto en su preparación para este combate.

'Voy a verme bien, mejor que en mis últimas dos peleas. Me he cuidado mucho. He peleado con los mejores del mundo y él no. He sido más constante en mi preparación. Me he mantenido en las 168 libras, eso no lo hacía hace mucho tiempo. Van a ver mi mejor versión', anticipó.

Chávez Jr, también habló de las críticas que ha recibido por las recientes derrotas.

'Yo no peleo con las críticas, no me fijo en ellas, son parte de mi trabajo. Es mejor que hablen de uno, no importa si es bien o mal, pero es mejor a que no hablen nada', apuntó.

Según el pugilista, esta pelea servirá para congraciarse con el público que lo sigue y al que, consideró, le ha fallado en sus más recientes combates.

'Estoy un poco en deuda, por eso voy a salir con todo, estoy bien preparado. Me he dado cuenta que hay que salir a ganar rápido porque si no, ya vi lo que puede pasar'. EFE