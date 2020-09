Chavismo pide informar de personas con acento extranjero por posibles ataques

Caracas, 22 sep (EFE).- El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pidió este martes a sus militantes que informen acerca de la presencia de personas con acento extranjero, pues aseguró tener información de supuestos actos para 'generar violencia'.

'Informar inmediatamente (de) cualquier movimiento raro, de la llegada de personas que no sean de la calle, de llegada de personas que no sean de las comunidades, de personas que no tengan acento venezolano, que tengan acento extranjero', reclamó Cabello en una rueda de prensa de su partido.

A continuación, aseguró que tiene 'información precisa que parte de las instrucciones dadas a los lacayos', nombre con el que se suele referir a parte de los opositores que, según él, responden a instrucciones de EE.UU, es 'generar violencia' y 'traer a Venezuela la violencia de Colombia'.

Venezuela es un país que, a lo largo del siglo XX, recibió a grandes olas de migrantes procedentes de Europa, países árabes y latinoamericanos en grandes cantidades, por lo que es muy frecuente escuchar acentos distintos del venezolano en las calles o establecimientos comerciales.

Entre estos, hay un alto número de colombianos cuya cifra nunca ha sido determinada con precisión, pero que el presidente Nicolás Maduro ha estimado en casi 5 millones.

Durante su intervención, Cabello, un militar retirado que no ocupa ningún puesto en el Ejecutivo, afirmó tener datos de 'organismos de inteligencia que han detectado movimientos' que están dirigidos a 'generar violencia' en 'centros de la electricidad y centros del agua', por lo que alertó a todos los miembros de la coalición electoral del Gran Polo Patriótico que encabeza el PSUV.

'Máxima alerta, a los compañeros jefes de la estructura del PSUV (...) es una instrucción que da el PSUV (...) alertarlos a estar de aquí al 6 de diciembre, a redoblar esfuerzos en cada una de nuestras calles y comunidades, informar inmediatamente de cualquier movimiento raro', subrayó en referencia a la fecha en que está previsto que se celebren elecciones.

Al respecto, Cabello aseguró que depende de 'la inteligencia social' y de su 'organización política (...) estar pendiente de cada detalle'.

Para informar de estas personas sospechosas, explicó que hay 'varias vías', están 'las vías del partido' o la de los cuadrantes de paz, nombre de unidades coordinadas de la Policía para garantizar la seguridad ciudadana.

'Cada movimiento raro en un sector debe ser informado de manera inmediata', concluyó Cabello. EFE