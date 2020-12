Chebet: “Valencia es un circuito fantástico para correr”

Valencia, 6 dic (EFE).- El ganador del Maratón de Valencia Fundación Trinidad Alfonso-EDP, el keniano Evans Chebet, explicó este domingo que se había entrenado bien con el objetivo de ganar en suelo valenciano y destacó que es un “circuito fantástico” para correr.

“Estoy muy orgulloso de la victoria. Había entrenado bien y para esto. He mejorado mi propia marca personal. Creo que Valencia es un circuito fantástico para correr”, dijo el africano, que se impuso con un tiempo de 2:03:00, que sitúa a Valencia, por tiempos, en el tercer mejor maratón del mundo por detrás de Londres y Berlín.

“Estoy contento. No es fácil correr dos carreras este año y tengo la suerte de haber podido correr en Valencia”, indicó Chebet, que subrayó que “no ha sido una carrera fácil”.

El keniano, que anunció que desea correr en 2021 en Boston, explicó que fue un año difícil por la pandemia y señaló: “Estamos muy agradecidos de poder correr aquí porque era la última oportunidad del año”.

Además, la también keniana Peres Jepchirchir se impuso en categoría femenina batiendo también el récord de la prueba valenciana con un tiempo de 2:17:16 horas, quinta mejor marca mundial, y explicó que “tenía bastante respeto” a la carrera pero que se vio con fuerzas.

“Quería ganar y cuando me he visto con fuerzas he ido hacia adelante. Mi siguiente idea es acercarme al récord del mundo o estar en una marca de dos horas y quince minutos”, indicó Jepchirchir, que este domingo logró la quinta mejor marca mundial de la historia.

Además, Paco Borao, director del Maratón Valencia Trinidad Alfonso y del Medio Maratón, aseguró que deben disfrutar de lo logrado pero ya se han marcado el objetivo de mejorar en 2021.

“Ha sido uno de los mejores espectáculos del maratón en los últimos años. Como estamos en atletismo el año que viene habrá que ir a por más. El atletismo vive de récords, volveremos a buscar récords masculinos y femeninos en las dos pruebas”, indicó.

Borao confesó que la prueba tenía que celebrarse pese a la crisis sanitaria y adelantó que en 2021 se disputarán por separado las dos carreras.

“La ciudad merece que hagamos un medio maratón y un maratón. Volveremos al circuito anterior de maratón porque es imposible (dar dos vueltas al mismo trazado) siendo popular porque la cabeza se comería a la cola”, finalizó. EFE

