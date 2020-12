Chebet y Jepchirchir se imponen en València y baten los récords de la prueba

Valencia, 6 dic (EFE).- El atleta keniano Evans Chebet se impuso en la 40 edición del Maratón de Valencia Fundación Trinidad Alfonso-EDP con un tiempo de 2h03:00 horas -sexta mejor marca de la historia- que supone un nuevo récord de la carrera valenciana y que la sitúa, por tiempos, en el tercer mejor maratón del mundo por detrás de Londres y Berlín.

En féminas, la también keniana Peres Jepchirchir se impuso con autoridad, batiendo el récord de la prueba valenciana con un tiempo de 2h17:16 horas, quinta mejor marca mundial de la historia.

Además, Ayad Lamdassem batió con un tiempo de 2h06:35 el récord de España (en poder de Julio Rey con 2h06:52 desde Hamburgo 2006), un logro que no pudo conseguir Marta Galimany, aunque estuvo cerca y rebajó en casi dos minutos su mejor marca personal. La española Elena Loyo lograba también la mínima olímpica para Tokio 2021.

Debido a la pandemia, la organización tuvo que renunciar a la carrera popular, donde se habían inscrito 30.000 corredores y finalmente solo se ha podido celebrar la edición de elite con 220 atletas participantes. Las pocas carreras que se han podido celebrar este año provocó que València reuniera un cartel de auténtico lujo con nueve atletas por debajo de las 2 horas y 5 minutos.

Hasta el ecuador de la carrera, casi una veintena de corredores comandaban en tiempo de proyección ya de récord de la prueba; mientras que los representantes españoles formaban un trío compuesto por Hamid Ben Daoud, Dani Mateo y Lamdassem, que pasaban por el kilómetro 30 con un gran tiempo de 1h30:08.

Los diez últimos kilómetros fueron haciendo la selección en cabeza de carrera con un sexteto formado por Birhanu Legese, Lawrence Cherono, Amos Kipruto, Evans Chebet, Reuben Kiprop, y Chalu Deso, de los que se descolgaron estos dos últimos poco después

El ritmo impuesto por Chebet en los últimos 2.000 metros convirtió la carrera en un mano a mano entre éste y Cherono, quien se había impuesto en cinco de los seis últimos maratones que había disputado.

Cherono atacó a 800 metros de la meta y logró un par de metros de ventaja, pero el cambio de ritmo final de Chebet le dio la victoria y el récord de la prueba (2h03:00). El podio lo completó como tercer clasificado Legese con un tiempo de 2h03:16.

En féminas, la gran dominadora fue Peres Jepchirchir, que superado el kilómetro 30, abandonó el trío cabecero para iniciar una aventura en solitario hasta la meta, donde paró el crono en 2h17:16, nueva plusmarca de la Maratón de Valencia y quinta mejor marca de todos los tiempos. 'Me he sentido muy bien, es realmente increíble, un sueño. He corrido muy rápido como quería', aseguraba.

La segunda corredora en cruzar la línea de meta fue su compatriota Joyciline Jepkosgei 1 minuto y 24 segundos después, mientras que la tercera plaza fue para Helalia Johanes con un tiempo de 2h19:52 horas. EFE