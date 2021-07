'Checo': Objetivo es subir al podio; 200 Grandes Premios dan muchos recuerdos

Spielberg (Austria), 1 jul (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), tercero en el Mundial de Fórmula Uno, manifestó este jueves en el circuito propiedad de su escudería, antes de afrontar el Gran Premio de Austria, que su 'objetivo es subir al podio' en el que será su Gran Premio número 200 en la categoría reina, una cifra que 'da para muchos recuerdos'.

'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco), que cumple este fin de semana 200 Grandes Premios en la categoría reina, ocupa, tras acabar cuarto el de Estiria, el pasado fin de semana, en este mismo circuito, la tercera plaza del campeonato, a sesenta puntos de su compañero holandés Max Verstappen.

'Llegas a doscientos Grandes Premios me recuerda lo mucho que llevo en este deporte'; explicó el mexicano, que afronta su undécima temporada en la división de honor del automovilismo.

'Cien ya me parecía una barbaridad, el tiempo pasa rápido', explicó Sergio, que al ganar en Azerbaiyán a principios de mayo, igualó las dos victorias que logró para México el mítico Pedro Rodríguez, que, antes de morir accidentado en 1971 -en las 200 millas de Norisring, en Nüremberg (Alemania)- había ganado los Grandes Premios de Suráfrica, en 1967; y de Bélgica, tres más tarde.

'Lo mejor es que me sigo sintiendo joven y lleno de motivación. No me atrevo a decir si seguiré aquí otros doscientos Grandes Premios más, pero quizás otros cien, sí', explicó 'Checo' este jueves en Austria.

'Mi carrera no fue nunca sencilla, siempre hubo altibajos; y consistió siempre, eso sí, en no rendirse nunca. Tuve momentos de suerte y los tuve de mala suerte. Ha sido todo una especie de montaña rusa ('roller coaster')', manifestó el mexicano este jueves en el circuito de su escudería, que lidera el Mundial de constructores con cuarenta puntos de ventaja (252-212) sobre Mercedes, la gran dominadora de la F1 durante los pasados siete años.

Acerca de sus mejores recuerdos en la Fórmula Uno, 'Checo' indicó que 'hay varios'.

'Está mi debut, mi primer podio, la primera victoria... toda mi vida trabajé para ello; y estos recuerdos se quedarán conmigo durante el resto de mi vida', explicó el mexicano, que, al acabar cuarto el pasado domingo logró su mejor resultado en el Red Bull Ring desde que corre en F1.

'Sentí que teníamos la carrera controlada, porque Max (Verstappen) y Lewis (Hamilton) estaban muy lejos. Yo me lancé a por (Valtteri) Bottas al final, pero desgraciadamente habíamos tenido esa parada lenta que nos hizo perder la plaza con respecto a él', explicó.

'Pero luego, con la estrategia buena casi lo cogemos, en una tanda en la que también nos encontramos con muchos doblados. Al final acabamos a medio segundo de él. Pero con una vuelta más creo que lo hubiéramos cogido', apuntó.

'El objetivo aquí es subir al podio. Es una segunda oportunidad después de la del pasado domingo, volvemos con un gran equipo y un gran coche', explicó el bravo piloto tapatío que opinó que su cambio a Red Bull 'fue más duro de lo esperado'.

'Tardé más de lo que esperaba en encontrar la velocidad. Espero aún más, pero la temporada es larga', manifestó.

'Todos sabemos lo bueno que es Max, pero yo me centro en mí mismo. Estoy en un mundo diferente al que estaba habituado, peleando con Lewis, con Max, casi a su misma altura; y eso también implica una mayor exigencia, porque te das cuenta también de lo buenos que son', dijo.

'Todas estas cosas, el nivel de exigencia y todo eso lo hizo todo más duro. Pero estoy llegando. Y no veo el motivo por el que no vaya a estar mucho mejor dentro de cinco carreras. Estoy contento con lo que he logrado hasta ahora, pero quiero más aún', declaró 'Checo' este jueves en Austria. EFE