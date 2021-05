'Checo' Pérez: 'Quedar taponado por Lando comprometió nuestra carrera'

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que acabó cuarto este domingo el Gran Premio de Portugal, el tercero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en Portimao que 'quedar taponado por (el inglés) Lando (Norris, de McLaren) comprometió' su 'carrera'

'Hoy he tenido una carrera bastante ocupada durante todo el tiempo. Lando (Norris) logró adelantarme en la cuarta curva, pero pensé que había sacado las cuatro ruedas de su coche fuera de la pista. Así que no me defendí, pensando que me tendría que devolver la posición, por rebasar los límites de la pista. Pero ese no fue el caso', indicó el piloto mexicano, que ahora es sexto en el Mundial, con 22 puntos.

'Fue un error de cálculo por mi parte y un fallo, porque estar taponado por detrás de Lando comprometió nuestra carrera y nos costó mucho tiempo', apuntó 'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco) tras disputar su tercera carrera desde que pilota para Red Bull.

'Cuando logré adelantarlo, mi ritmo era bueno, pero creo que el daño ya estaba hecho. Después intentamos hacer algo diferente con la estrategia, al ir largo (él fue el último en cambiar neumáticos), con la esperanza de un coche de seguridad, pero no funcionó y el cuarto puesto fue lo máximo que pudimos sacar', opinó el bravo piloto tapatío.

'Definitivamente estamos haciendo un gran progreso con el coche y el ritmo de carrera, lo entiendo cada vez más con los kilómetros extra que estoy pilotando', añadió 'Checo'. que el año pasado logró su primer triunfo en F1 en Bahrein.

'Está claro que todavía hay áreas en las que debo mejorar, pero esto es sólo un proceso y seguiremos trabajando duro con miras a la próxima semana en Barcelona (sede del Gran Premio de España)', comentó.

'Ha estado muy apretado todo de nuevo con los Mercedes durante todo el fin de semana y creo que esto va a seguir siendo así durante toda la temporada. Algunos fines de semana serán más rápidos y otros serán como éste, así que sólo tenemos que asegurarnos de mantener la cabeza baja y seguir trabajando duramente', manifestó 'Checo' este domingo en Portimao. EFE