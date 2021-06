Cherchesov: 'No es justo que nuestros aficionados no puedan estar'

Copenhague, 20 jun (EFE).- El seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov, se mostró dolido por que los hinchas rusos no puedan acudir el lunes al partido entre Rusia y Dinamarca en Copenhague, por las restricciones de las autoridades danesas a viajeros de fuera de la Unión Europea a causa de la pandemia de coronavirus.

'Claro que es una pena que nuestros hinchas no puedan estar, no es justo. Pero entiendo también que la situación no es sencilla a nivel global. No podemos ayudarlos, pero seguro que lo verán por televisión', afirmó Cherchésov en rueda de prensa.

Cherchésov señaló que hay varios jugadores tocados, pero no quiso revelar si el lateral derecho Mario Fernandes, un jugador vital en su esquema y que sufrió una dura caída contra Finlandia, será titular mañana; ni tampoco si habrá cambios en la portería.

Rusia ha gozado de un día más de descanso que Dinamarca y le vale el empate, mientras que a los daneses solo les sirve un victoria. Pero Cherchésov no quiso entrar en especulaciones y aseguró que su equipo deberá 'dar lo mejor' para poder sacar algo positivo.

'Seguro que va a ser un partido difícil para nosotros', resumió Cherchésov en una comparecencia virtual, como casi todas en la Eurocopa, y plagada de problemas técnicos.

El centrocampista del Mónaco Alexandr Golovín resaltó que Rusia llega 'muy motivada y muy centrada' para un partido determinante para el futuro del grupo B, en el que Bélgica, ya clasificada, se enfrenta a Finlandia en el otro encuentro.

Dinamarca es un 'un buen equipo, muy intenso, que juega a un ritmo alto, tienen muy buenas bandas, muy fuerte' e insistió en la importancia de no subestimar al rival.

Golovín se mostró satisfecho con su rendimiento general, si bien admitió también que debe 'ayudar' más al equipo, marcando más goles y dando más asistencias. EFE