Chicharito cree que con más minutos no se hubiera tenido que ir 'tan pronto'

Sevilla (España), 21 ene (EFE).- El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, traspasado este martes por el Sevilla a Los Ángeles Galaxy de la MSL estadounidense, afirmó que se marcha 'con nostalgia' del club sevillista y que está 'seguro' de que si hubiera contado 'con más minutos', no se hubiera tenido que ir 'tan pronto'.

El máximo goleador histórico del Tri mexicano se despidió con un mensaje cariñoso en su cuenta de Twitter del Sevilla, en el que ha vivido una etapa fugaz -sólo 9 partidos y 3 goles- y es el segundo equipo español en el que ha jugado, después de que en la campaña 2014-15 lo hiciera en el Real Madrid cedido por el Manchester United.

Chicharito, de 31 años y que fichó a principios del pasado septiembre por el club andaluz desde el West Ham inglés, afirmó que estuvo 'poco tiempo' en el Sevilla, 'pero lo suficiente para guardarle un especial cariño y saber lo que significa en el mundo del fútbol'.

'Es un adiós con nostalgia, porque estoy seguro de que si hubiera contado con más minutos, no me hubiera tenido que ir tan pronto. Solo me queda respetarlo. A consecuencia de ello, se ha decidido que pudiera tomar esta increíble oportunidad de seguir disfrutando mi pasión', destacó el nuevo delantero de Los Ángeles Galaxy.

El futbolista de Guadalajara (Jalisco) aseguró que se va del Sevilla 'tranquilo y contento', porque lo dio 'todo por este club', y admitió que 'es difícil decirle adiós a una ciudad tan increíble como Sevilla', aunque se despide 'muy agradecido con ella y toda su gente, que desde el segundo uno' le trataron 'muy bien'.

'Quiero dar las gracias a todos mis compañeros, gente que trabaja en todo el club, cuerpo técnico y especialmente a Monchi (Ramón Rodríguez, director deportivo sevillista); por toda la ayuda brindada y por darme la oportunidad de pertenecer a este club. Espero que logren todas las metas propuestas y que el nombre del Sevilla FC siga creciendo. ¡Hasta siempre!', aseveró.

En su corta etapa en el Sevilla, en la que no tuvo continuidad ni ofreció un rendimiento destacado las veces que jugó, Chicharito Hernández sólo participó en quince encuentros oficiales y anotó tres goles, dos en la Liga Europa y uno en LaLiga Santander.

De los partidos disputados, nueve correspondieron a LaLiga, cuatro a la Liga Europa y dos a la Copa del Rey, y desde su llegada siempre apareció como la segunda o tercera opción en la delantera sevillista para su entrenador, el exseleccionador español Julen Lopetegui. EFE