Chile anuncia 5 nuevas medidas de apoyo a familias vulnerables y mipymes

Santiago de Chile, 17 may (EFE).- El presidente de Chile Sebastián Piñera anunció este domingo en cadena nacional la implementación de 5 nuevas medidas que en apoyo de las personas más 'vulnerables y clase media necesitada', así como a mypimes.

La primera medida constaría de la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos y elementos básicos a las familias más pobres del país; en segundo lugar se formará un Fondo Garantía del Estado y una Red de Instituciones Financieras no Bancarias para que mipymes puedan acceder a créditos de capital de trabajo.

La tercera medida se trataría de la implementación de un programa de acompañamiento de salud mental 'Saludable-Mente', lo que diversificaría la oferta existente tanto en la salud privado como público en dichas materias.

La cuarta medida comprende la expansión y fortalecimiento de la Red de Residencias Sanitarias del país. En última instancia, el presidente anunció 'más información desagregada a nivel de cada comuna (ciudad o barrio)'.

LLAMADO A LA UNIDAD

'... la pandemia del coronavirus no reconoce fronteras, ni nacionalidades, ni ideologías políticas. Por eso hoy es tiempo de unidad y no de división. De grandeza y no de pequeñez. De colaboración y no de enfrentamientos', señaló Piñera a modo de reflexión tras los anuncios.

'Necesitamos al Gobierno y la oposición unidos, a los empresarios y trabajadores, a los gremios y sindicatos, a toda la sociedad civil, chilenos y migrantes. Hoy es cuando debemos unir nuestras fuerzas, voluntades y corazones para salvar vidas', agregó.

El mandatario aprovechó para agradecer a diferentes instituciones como Congreso, el Comité de Expertos, la Mesa Social (estos dos últimos creados a causa del coronavirus en el país), Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones, Carabineros, funcionarios públicos y trabajadores de diversos rubros que entregan los servicios básicos a pesar de la pandemia.

También quiero hoy agradecer a los ex Presidentes de nuestro país, por su buena voluntad y consejos, y muy especialmente, a todos nuestros compatriotas: a los que hoy están en cuarentena y a los que hoy trabajan en beneficio de todos.

Según datos de la universidad Johns Hopkins, Chile es el cuarto país de la región latinoamericana que presenta mayor número de casos por COVID-19, con 43.781 contagiados.

Frente al aumento diario de casos y muertes experimentados en los últimos días, el pasado viernes el gobierno decretó una cuarentena total en la ciudad de Santiago más seis conurbaciones, territorio que alberga a más del 40% de la población chilena. La medida llegó en contraste a sus antecesoras, que se habían caracterizado por aislar ciertos barrios o ciudades más pequeñas. EFE