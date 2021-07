Chile llega a Tokio con miras a terminar una sequía de 13 años sin medallas

Santiago de Chile, 22 jul (EFE).- Chile acude a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con un objetivo claro: terminar con una sequía de medallas que arrastra desde los juegos de Pekín en 2008.

Para lograrlo, contará con un total de 57 deportistas que competirán en 24 disciplinas, participando de forma inédita en las pruebas de surf y skateboarding.

La takwondista Fernanda Aguirre, medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2019, dio positivo por covid al llegar a Japón y, aunque se encuentra asintomática y en buen estado, no podrá competir en su categoría de -57 kg, prevista para el domingo 25.

'Estoy destrozada, tengo mucha pena, angustia, frustración', comentó la atleta chilena desde su cuarentena en Tokio.

El último chileno en colgarse un presea representando al país sudamericano fue el destacado tenista Fernando González en la cita de la capital china, donde consiguió la plata tras caer en la final contra una de las mejores versiones del español y ex número uno del mundo Rafael Nadal.

Desde entonces, ni un deportista chileno se ha vuelto a subir a un podio olímpico y las actuaciones más destacadas del 'Team Chile' quedaron en dos cuartos lugares del gimnasta Tomás González en Londres 2012 y un quinto puesto de la atleta Bárbara Riveros en Río de Janeiro 2016.

'Estamos muy felices porque el Team Chile hará historia en Tokio (...) Esto es fruto de un trabajo a largo plazo, que comenzó en 2010, entre el Comité Olímpico de Chile (COCH), el estado y nuestras federaciones', dijo a Efe el presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica, en relación a la magnitud de la delegación clasificada.

Además, el 'Team Chile' hará historia en otro aspecto: 38 de los 58 deportistas clasificados (contando a Aguirre) son mujeres, una mayoría femenina inédita que nunca había superado un total de 17 y que también se estrena en un deporte colectivo, como es fútbol femenino.

LAS PRUEBAS NUEVAS

A principios de junio el surfista chileno Manuel Selman, de 31 años, oficializó su presencia en la cita olímpica luego de cerrar en la tercera posición su paso por la décima ronda de repesca en el Mundial de Surf realizado en El Salvador, abrochando el debut de Chile en la disciplina acuática.

Luego de superar a exponentes de Japón y Alemania en la fase final, Selman, que vive desde los 11 años en República Dominicana, se ubicó entre los cinco surfistas que ocuparon cupo para Tokio transformándose en la 48ª clasificación chilena para el evento de los anillos.

UNA JOVEN SKATER DE 18 AÑOS

Otra deportista que hizo historia con su clasificación es Josefina Tapia, joven skater de 18 años que firmó su llegada a Tokio tras alcanzar semifinales en la categoría 'Park' del Dew Tour celebrado Des Moines, Iowa.

Tapia se convirtió en la 44ª integrante del 'Team Chile' que viajará a la capital nipona, nada menos que para instalar por primera vez al país sudamericano en este deporte olímpico.

El rendimiento de Tapia ha mejorado notablemente en los últimos dos años, por lo que se espera quede ubicada entre las 10 mejores skaters del certamen.

ESTRENO DE LA ROJA FEMENINA

Si bien Chile ha participado previamente en las llaves de fútbol olímpico, alcanzando un histórico bronce en Sydney 2000 con la selección comandada por Iván Zamorano y Marcelo Salas, en esta disciplina también tiene un estreno importante que concentra altas expectativas.

Lideradas por Christian Endler, recientemente fichada por el Olympique de Lyon y considerada una de las mejores guardametas del mundo, La Roja femenina juega por primera vez en la cita internacional. Debutó el miércoles en jornada adelantada ante Gran Bretaña, que se impuso por 2-0, y se enfrentará luego a Canadá y Japón en busca de la clasificación.

LOS QUE HARÁN VALER SU EXPERIENCIA

Por su parte, la nadadora Kristel Köbrich prepara el que será su quinto ciclo olímpico, pero esta vez será la primera en la que competirá en su especialidad de fondo, los 1.500 metros.

Para los primos Marco y Esteban Grimalt, principales exponentes del voleibol playa chileno, la cita en Tokio será su segunda experiencia olímpica, a la que llegarán encumbrados tras alcanzar el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Otras deportistas como la reciente medallista en la Copa del Mundo de Hungría de piragüismo, María José Mailliard; la subcampeona del mundo en Italia en la disciplina de tiro skeet, Francisca Crovetto; y el destacado golfista Joaquín Niemann se suman a una nómina que buscará subir al podio olímpico tras 13 años de sequía para Chile.

'Sin duda que serán unos Juegos muy especiales, no sólo por las medidas de prevención del covid-19 sino por la larga espera de los deportistas. Les he dicho que no se olviden de disfrutar, a pesar de las circunstancias', señaló Mujica a Efe.

BAJAS SORPRESIVAS

El pasado 22 de junio, en un inesperado mensaje publicado a través de sus redes sociales, el mejor tenista chileno del momento, Christian Garín, decidió bajar su participación de la cita olímpica a la que había clasificado por ranking ATP.

'Luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio', declaró la primera raqueta chilena a través de su cuenta de Instagram.

Las razones que esgrimió el deportista apuntan a la 'inestabilidad de este año' y a las 'condiciones establecidas' producto de la pandemia por covid-19. EFE

