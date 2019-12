Chile pide a municipios y empresas reducir consumo agua un 10 % por sequía

Santiago de Chile, 19 dic (EFE).- El Gobierno chileno pidió este jueves a los municipios y a las empresas esfuerzos para reducir al menos un 10 % su consumo de agua ante la grave sequía que afecta al país, pero descartó de momento medidas de racionamiento.

'Hemos iniciado conversaciones con los grandes consumidores, particularmente municipalidades y empresas, para que reduzcan su consumo en al menos un 10 %', indicó en una rueda de prensa el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

'Necesitamos que todos se comprometan para cuidar nuestra agua y adaptarnos a esta nueva realidad', agregó.

Chile enfrenta la peor sequía de su historia, con 119 comunas entre las regiones de Atacama (norte) y el Maule (centro-sur) en situación de emergencia agrícola y las regiones de Coquimbo y Valparaíso (centro) en situación de catástrofe por escasez hídrica.

'El año 2019 es el año con menores precipitaciones en la historia desde que se tiene registro. Esto en los últimos meses se ha agudizado y ha ido más allá de todos los pronósticos', lamentó Moreno, quien explicó que el caudal de muchos ríos es crítico y que los embalses están a un 35 % de su capacidad.

Según Greenpeace, Chile es el país con la mayor crisis hídrica de todo el hemisferio occidental y el 76 % de su territorio está afectado por la sequía.

'Estamos trabajando para que no haya ninguna alteración del suministro de agua potable, pero el riesgo (de racionamiento) existe. No sería responsable decir que no existe ningún riesgo', alertó el funcionario.

El Gobierno creó el pasado octubre la Mesa Nacional del Agua, una instancia integrada principalmente por ministros, parlamentarios y dirigentes gremiales que trabajará en la búsqueda de soluciones, sobre todo a mediano y largo plazo.

A partir del análisis de seis cuencas, la Fundación Chile aseguró en un reciente informe que el 44 % de los problemas hídricos del país tienen su origen en una deficiente gestión del agua, el 17 % en el aumento de la demanda, el 14 % en la contaminación del recurso y el 12 % en la disminución de la oferta, entre otros motivos.

Chile es uno de los países con el mayor nivel de privatización del mundo. Se calcula que hoy en día el 80 % de los recursos hídricos del país están en manos privadas, principalmente de grandes empresas agrícolas, mineras y de energía.

El modelo tiene su origen en la economía neoliberal instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y, según los ambientalista, ha agravado la sequía que vive el país como consecuencia de la crisis climática. EFE