Chileno Plugo reconoce que a All Knights le faltó jugar como equipo en la LLA

México, 17 ene (EFE) .- El chileno Plugo (Joaquín Pérez) jugador del equipo subcampeón de la Liga Latinoamericana de League of Legends (LLA) All Knights, dijo a Efe este viernes que lo que le faltó a su escuadra para coronarse ante Isurus en el torneo Clausura pasado fue jugar como equipo.

'En ese momento Isurus era más equipo que nosotros y creo que a este nivel de competencia, las pequeñas cosas como la unión entre los jugadores y staff afecta mucho, en eso Isurus nos pasó por encima', comentó Plugo.

La campaña pasada, All Knights cayó en la final ante Isurus, que también los eliminó en las semifinales del Apertura. Los caballeros iniciaron operaciones a finales de 2018 para debutar en la Liga Latinoamericana 2019.

Para el chileno, que un equipo nuevo haya debutado con buenos resultado en la competencia más importante de League of Legends en la región es porque los líderes del proyecto escuchan la opinión del staff y jugadores en la toma de decisiones.

'El éxito de All Knights es que toman en cuenta al staff técnico y a los jugadores al tomar una decisión, no es una organización que al final los altos mandos toman las decisiones y no le importan los que dicen los demás', explicó Plugo.

All Knights tendrá en 2020 a dos refuerzos provenientes de Corea del Sur: Jisu (Park Jin-cheol) y Alive (Noh Jin-wook), quienes a decir de Plugo aportarán unión al equipo porque 'no sólo vienen con la mentalidad de ganar, sino de hacer un ambiente en el que se pueda ganar fácilmente y en el que todos tengamos el mismo objetivo'.

Joaquín Pérez explicó que lo que le falta a Latinoamérica para competir con las potencias mundiales de League of Legends como Europa no se tendría que mejorar en mecánica ni en recursos, sino en mentalidad.

'Lo que más falta a Latinoamérica son las ganas de ganar, ésa es una de las grandes diferencias con los mejores equipos del mundo. No quieren la fama, sólo ganar y ésa es la mayor diferencia', comentó.

La temporada 2020 de la LLA tendrá un cambio de sede y formato. Su nueva casa es México y ahora desde la etapa 1 habrá equipos eliminados. De los ocho equipos que inicien, tres no pasarán a las fase 2, en la que otro quedarán fuera y sólo los cuatro mejores pasarán a playoffs.

'Este nuevo formato va a ser entretenido, vas a tener que estar generando nuevas estrategias en todo momento', agregó el chileno. EFE