Chimy Ávila: “Siempre sale luz al final”

Pamplona, 3 abr (EFE).- El delantero argentino de Osasuna Chimy Ávila aseguró con entusiasmo que “siempre sale la luz” tras volver a tener minutos en un partido oficial 435 días después de lesionarse el 24 de enero de 2020.

“Nunca lo dejé de sentir. Yo digo que me tomé un descanso y doy gracias al apoyo del club, de mi familia y a otras aficiones que también me animaron”, comentó Ávila a los micrófonos de Movistar Plus.

“Hay que saber llevarlo y no hay que darse por vencido, sino lucharlo día a día.

'Es complicado cuando ves que todo se apaga”, reflexionó el de Rosario tras el empate cosechado ante el Getafe.

Ávila piensa que Osasuna “está bien ya que, si no, no estaríamos donde estamos hoy. La Liga es complicada y el comandante va a hacerlo lo mejor posible para aportar su granito de arena”.

“Me hubiese gustado regresar con el Sadar lleno, pero sé que desde la televisión todos se pusieron contentos”, añadió. EFE

