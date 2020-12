China confirma el positivo de un piloto de Sichuan Airlines

Pekín, 16 dic (EFE).- China anunció hoy que un piloto de carga de la aerolínea Sichuan Airlines dio positivo por coronavirus casi dos semanas después de aterrizar en la ciudad de Chengdu, en el centro del país, en un vuelo procedente de Los Ángeles.

El funcionario Xiong Jie de la Administración de Aviación Civil china, citado por el periódico The Paper, informó hoy de que el piloto aterrizó en Chengdu, capital provincial de Sichuan, el pasado 29 de noviembre y dio negativo en las pruebas de ácido nucleico a las que se sometió durante su periodo de aislamiento.

Sin embargo, a los diez días de cuarentena, el piloto, apellidado Gao, realizó otro vuelo de ida y vuelta, esta vez entre Chengdu y la ciudad de Jinan, en la provincia oriental de Shandong.

Según The Paper, la autoridad civil de aviación no exige cuarentenas a los pilotos de carga que no pernocten en el extranjero, pero el rotativo se pregunta por qué Gao hizo un 'confinamiento corto' o por qué tras el segundo vuelo volvió a ponerse en aislamiento.

El piloto, agrega The Paper, salió del confinamiento el sábado 12, tras lo cual condujo hasta la ciudad de Mianyang, en la misma provincia de Sichuan, para participar en un banquete de boda con otras 300 personas.

Después, Gao decidió ir a un hospital y el lunes, día 14, el Hospital West China de Chengdu le hizo las pruebas del coronavirus.

Su positivo se registró como caso importado del exterior en el recuento que la Comisión Nacional sanitaria dio a conocer ayer, martes.

En consecuencia, las autoridades locales están investigando todos los contactos cercanos de Gao para identificar posibles infecciones.

Hasta ahora, las pruebas realizadas a contactos tanto en Chengdu como en Mianyang han dado negativo, según The Paper.

El medio oficial Diario del Pueblo agrega que el edificio residencial donde Gao reside en Chengdu está completamente sellado.

En la última semana, la ciudad ha sido escenario de un pequeño rebrote de origen no esclarecido por lo que decidió llevar a cabo pruebas de coronavirus al menos a dos millones de personas tras detectar siete nuevos casos de covid-19.

Chengdu no es la única ciudad de China donde se están registrando casos locales en estos últimos días, con algunos pequeños rebrotes en otras áreas como las provincias septentrionales de Mongolia Interior y Heilongjiang.

En su último recuento publicado hoy, la Comisión Nacional sanitaria anunció 12 nuevos casos 'importados' y ninguno local, además de 9 casos asintomáticos, de los cuales 4 proceden de fuera de las fronteras chinas.

El número total de contagiados activos en la China continental es de 315 personas, de las cuales 8 se encuentran graves. EFE