China reprueba a Australia por unirse al boicot contra los Juegos Olímpicos

Pekín, 8 dic (EFE).- China presentó hoy una protesta diplomática contra Australia y reprobó al país insular por sumarse al boicot diplomático contra los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022 que comenzó Estados Unidos esta semana.

'La decisión de Australia de no mandar a representantes políticos a los Juegos demuestra que este país no hace sino seguir ciegamente lo que hacen otros. No son capaces de distinguir el bien del mal', afirmó hoy el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, anunció el miércoles que su país no enviará a ningún representante oficial a la cita olímpica en respuesta a los 'abusos contra los derechos humanos' en la región noroccidental china de Xinjiang y 'muchos otros problemas que Australia ha planteado constantemente'.

'Lo hago por el interés nacional de Australia (...). Es lo correcto', dijo el primer ministro en declaraciones a los medios.

Australia sí enviará a sus atletas al evento, que se celebra entre el 4 y el 20 de febrero en la capital china, ya que 'como gran nación deportiva, es importante separar los asuntos deportivos y políticos', apuntó Morrison.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció este lunes que el Gobierno estadounidense no enviará ninguna representación diplomática ni oficial a los Juegos por 'el genocidio y los crímenes contra la humanidad que persisten en Xinjiang, así como otros abusos de derechos humanos' en China.

Pekín condenó ayer con dureza la decisión de Estados Unidos y le advirtió de que 'pagará un precio' por ello.

Nueva Zelanda dijo este martes que tampoco enviará ninguna representación diplomática a los Juegos, aunque justificó su decisión por razones de seguridad sanitaria como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

Otros países como Alemania y Japón han dejado en el aire si sus gobiernos se sumarán al boicot diplomático mientras que Rusia -cuyo presidente, Vladímir Putin, fue invitado a asistir a la ceremonia de inauguración de los Juegos- ha hecho un llamamiento para que no se mezcle el deporte y la política.

Entretanto, el Comité Olímpico Internacional (COI) afirmó el martes que 'entiende y respeta' la decisión tomada por Estados Unidos pero recordó que su principal objetivo es que estén presentes en la competición 'los mejores deportistas del mundo'. EFE

