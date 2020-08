China volverá a permitir el turismo nacional en Macao a partir de septiembre

Pekín, 11 ago (EFE).- Todos los ciudadanos de la parte continental de China podrán volver a obtener visados de turista para la región autónoma de Macao a partir del próximo 23 de septiembre, anunciaron hoy las autoridades del país.

Además, según el comunicado publicado por la Administración Nacional de Inmigración, los residentes de la ciudad de Zhuhai, que hace frontera con la antigua colonia portuguesa, podrán entrar en Macao a partir de mañana.

La provincia a la que pertenece Zhuhai y en la que está enclavada Macao, Cantón (sur), también se adelantará al resto del país: a partir del próximo 26 de agosto sus residentes podrán volver a hacer turismo en la ciudad autónoma, que cuenta con frontera con el resto de China.

No obstante, Inmigración advierte de que este calendario está supeditado a que no se den 'circunstancias especiales' y advierte de que aquellos residentes en zonas que sean determinadas de riesgo medio o alto de contagio no podrán solicitar dichos visados.

Según la televisión pública macaense TDM, la decisión se ha tomado a tiempo para que la ciudad pueda reactivar el flujo de turistas durante la semana de feriado nacional que comenzará el primero de octubre.

Los ciudadanos de la China continental son los principales visitantes de Macao, ya que esta ciudad es el único punto del país donde el juego es legal.

La suspensión de la entrada de turistas, efectiva desde hace medio año, provocó una 'caída sin precedentes' en los ingresos de la industria del juego de la ciudad.

Según datos oficiales, más de la mitad de la actividad económica de la excolonia lusa procede de negocios relacionados con el juego, que también son los principales generadores de empleo en la ciudad.

Macao, considerada la capital mundial de los casinos junto a Las Vegas (EEUU), se vio obligada a cerrar estos establecimientos durante dos semanas en febrero debido a la COVID-19. EFE