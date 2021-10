ChocQuibTown: 'A veces todos en el mismo disco tenemos hot dogs y Michelin'

Irene Escudero

Bogotá, 9 oct (EFE).- ChocQuibTown consiguió que un disco sacado en plena pandemia y que no pudieron presentar como se merecía en los escenarios, arrasara y fuera doble platino en EE.UU., pero ahora se quieren sacar esa espina con 'Morena', una canción 'discotequera', que ensalza a la mujer y que reivindica sus raíces afrolatinas.

''Morena' es una canción que para nosotros significa empezar, abrir las puertas después de la pandemia. Es como un proceso que necesitábamos para acercarnos con nuestros fans, para volver a reencontrarnos', dice Goyo, la cantante del grupo colombiano, en una entrevista virtual con Efe.

Su último álbum, 'ChocQuib House', que incluye colaboraciones con artistas como Becky G, Rawl Alejandro o Farruko, salió en 2020, en plena pandemia, pero decidieron lanzarlo para compartir un poco de su casa con sus seguidores.

'Ahora que el proceso está un poquito más abierto, que se siente la sensación de que todo ha vuelto medianamente a la normalidad, vamos con 'Morena'', relata Tostao, una de las dos voces masculinas de ChocQuibTown.

Por eso se decidieron por una canción 'alegre', que reivindica el amor a primera vista, con palabras 'bonitas' hacia el enamoramiento y que 'habla sobre el agüita de coco y cómo se le refresca a uno la garganta', apunta Goyo, en un elemento que transporta al Pacífico colombiano de donde viene ChocQuibTown.

A ellos les gusta que les ponía a bailar y 'como se celebra de alguna manera a la mujer, sin importar qué tipo de mujer sea, lo importante es que se esté homenajeando a la mujer', asegura Goyo.

NO REPETIR FÓRMULAS

La canción, en la que colaboran los colombianos Lil Silvio y El Vega y la dominicana La Ross María, es el primer sencillo de un futuro nuevo álbum, aunque los chocoanos no quieren hablar aún de disco.

'A mí no me gusta todavía hablar de álbum, lo que me gustaría decirle a la gente es que viene mucha música. No sé si toda se la vamos a entregar en un compacto a la misma vez, pero prepárense para recibir de ChocQuibTown mucha música', asegura Tostao.

Será 'un álbum diverso' donde no quieren 'repetir fórmulas'. Dice Goyo que muchos fans le piden 'algo como 'De dove vengo yo' o 'Somos Pacífico'', pero para ellos, eso ya está hecho, quieren algo nuevo.

'Nos dejamos llevar mucho por lo que nos fluye en el momento, cómo queremos presentar nuestro mundo musical', dice la vocalista y productora.

Experimentar, mezclar ritmos, salir de ese rap inicial y moverse por otros ritmos urbanos o el popular 'afrobeat', siempre con el tambor de fondo para reivindicar que son 'orgullosos descendientes de África'.

'En un país de inmigrantes donde nosotros vivimos ahora (EE.UU.), vemos cómo cada uno trae su línea de representación y todos finalmente nos unimos en una misma dinámica, como latinos, como hispanos, en el 'beat', en el tambor', explica Tostao.

Como grupo afrolatino dicen que el racismo en la música 'no es una experiencia personal, sino que es algo que existe y que no está en duda' y es algo que señalan en su reciente colaboración con Amazon 'Género 101: Afrobeats Latino', un recorrido por las 'vibras afro' de la música latina.

'HOT DOGS' PARA LOS FINES DE SEMANA

En esa mezcla de estilos que buscan, creen que caben tanto 'hot dogs' como estrellas Michelin, dicen haciendo referencia a la polémica entre J Balvin y Residente, cuando este último le criticó al colombiano que llamase a hacer un boicot a los Grammys Latinos y comparando su música a un 'carrito de hot dogs', cuando hay cantantes que hacen música de estrella Michelin.

'Tú no te levantas a las 6 de la mañana con ganas de comerte un 'hot dog' (...), sino que quieres comer algo suave entonces pones Mozart, algo chévere que te ayuda a arrancar el lunes', apunta Tostao.

'Pero el viernes a las 12 de la noche -continúa-, estás en un club, ¡qué te metan un 'hot dog'!'. Entonces, 'se trata de unidad; unos hacen 'hot dogs', otros 'rebaits' de Michelin y a veces todos en el mismo disco tenemos 'hot dogs' y Michelin'.

Así que, exclama la pareja al unísono: '¡Se vale todo en este sánduche de salchicha!'.

Lejos de polémicas y con el toque especial que les caracteriza, Goyo bromea: En el Chocó donde ella nació, en el norte del Pacífico colombiano, no había 'hot dogs', así que si tiene que decidir, ella se queda con el tradicional plátano con queso. EFE

