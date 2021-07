Chourraut: 'Estoy contenta porque me sobrepuse'

Tokio, 25 jul (EFE).- La campeona olímpica española Maialen Chourraut, clasificada para las semifinales de K1 de piragüismo de aguas bravas, se declaró 'satisfecha por haber dado el primer paso' y reconoció que había cometido errores aunque supo corregirlos a tiempo.

'Ha habido errores, en eslalon siempre los hay. En la segunda bajada estuvo el error, al cruzar el canal de una parte a otra, que es un movimiento fuerte el que hay ahí, me quedé muy arriba y para pasar la puerta tenía que ir hacia abajo, el agua bajaba muy rápido y si me tocaba en la punta me saltaba la puerta', explicó.

'En la primera bajada tuve el mismo error -añadió-, y en la segunda de forma más fuerte, he perdido bastante tiempo pero en el resto de la bajada estuve bien, y he solventado también un error en el final recorrido. Estoy contenta porque me sobrepuse. Esta es la navegación que busco'.

Sobre la infinidad de besos que lanzó al aire tras cruzar la línea de meta en ambas rondas, señaló: 'Estamos aquí sin nuestra hija Ane, a miles de kilómetros de ella. Tengo clarísimo que les debo una a toda la gente que nos está apoyando, que tengo muchas personas detrás, animándome, haciéndome la vida mucho más fácil y dándome cariño, así que quiero enviar esos besos para devolver todo el amor que recibo, y especialmente para Ana, que sé que está muy nerviosa y que sufre en las competiciones'.

Ander Elosegui, clasificado también para semifinales de C1, considera que estuvo 'bastante bien' en ambas bajadas, aunque con 'pequeños errores', que consideró 'normal, debido al nerviosismo de romper el hielo', aunque al final logró terminar dos descensos 'buenos y hacer un par de ajadas sólidas, sin arriesgar, que me permitieran pasar a semifinal tranquilamente, así que muy contento con este comienzo de competición'.

Sobre el canal de Kasai, el guipuzcoano ha dicho: 'No parece muy difícil a primera vista, pero después de haber entrenado en él unos días, te das cuenta que tiene muchos truquitos y es muy fácil cometer pequeños errores que te dejan fuera de la competición. Teníamos eso en mente y sabíamos que no iba a ser sencillo, por eso sabíamos que era muy importante hacer dos bajadas serías y sin cometer errores, por eso estoy contento'.

'Ahora en semifinal el objetivo es pasar y luego ya darlo todo, va a ser un corte mucho más difícil. Mañana cambiarán el circuito, nos pondrán el de la final, habrá que analizarlo bien y buscar la mejor estrategia y ver qué pasa', afirmó. EFE

