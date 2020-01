Chreyshev: 'No hemos estado a la altura del partido'

Madrid, 8 ene (EFE).- Denis Cheryshev, jugador del Valencia, reconoció este miércoles, después de perder 1-3 frente al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, que su equipo 'no estuvo a la altura del partido'.

'No hemos estado bien, no hemos estado cómodos. No es el Valencia que estamos viendo a lo largo de la temporada. Ahora a seguir que queda muchísimo', dijo en declaraciones a Movistar Plus.

El centrocampista ruso declaró que el Real Madrid es un 'gran equipo' que puede utilizar muchos registros diferente. En concreto, para enfrentarse al Valencia utilizó a cinco medios y, para Cheryshev, al cuadro 'ché' no le salió bien el encuentro y recalcó que no estuvieron 'bien'.

Por último, habló sobre el primer gol, olímpico de Toni Kroos tras un fallo del portero Jaume Domenech: 'Es un error de concentración de todos. Mentalmente te marca ese gol. No hemos estado cómodos y a partir de ese gol se nos ha puesto el partido cuesta arriba', concluyó. EFE.