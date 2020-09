Christian Nodal: 'Estoy enamorado, pero no me salen las canciones de amor'

Alicia Civita

Miami, 11 sep (EFE).- El cantautor mexicano Christian Nodal entregó este viernes su disco 'Ayayay Deluxe', la segunda parte de la producción que sacó al inicio de la pandemia y que, contó a Efe, representa su aporte al 'bienestar' al público.

'Yo siento que soy uno de los pocos a los que les ha ido bien este año y eso me da muchas ganas de atender a mis fans con un cariño especial', expresó el artista.

Y es que además de tener varias canciones entre las más populares del pop y el regional mexicano también acaba de ganar La Voz México y está viviendo 'un amor tan grande' que asegura 'no se lo puede guardar para él solo”.

Por eso, ha compartido su romance con la cantante Belinda en las redes sociales, ha estado abierto a dar declaraciones y hasta enseñó el tatuaje de los ojos de la artista que se hizo en el pecho.

De hecho, tiene claro que quiere casarse con ella y que no imagina una forma mejor de recibir su muy esperado 2021 'en familia'.

'Con mi familia y la de mi novia todos felices, bailando y celebrando', aseguró el cantante quien no sabe si también será un festejo de compromiso o hasta de boda, pero lo que sea, lo compartirá con sus fans.

'Los dos somos muy intensos y los dos sabemos que probablemente no mucha gente vive un amor así y por eso queremos compartirlo, estamos muy felices'.

Eso sí, quiere que sus fans tengan claro que aunque piensa que la cantante Belinda, su actual pareja, es la mujer su vida, eso no significa que se va a convertir en un compositor de canciones de amor.

'No me salen bien. Es como si Dios me puso en este mundo y me puso un chingo (montón) de tristeza para contar. Hasta cuando estoy contento me salen canciones de historias de desamor', indicó entre risas.

Su problema es ser 'demasiado autocrítico' y cuando ha intentado componer temas románticos, le parece que le 'salen cursis'.

Sin embargo aseguró que esto no será un problema para su carrera, pues tiene temas guardados, en el caso de que siga tan feliz y su musa del despecho se tome un descanso.

UN INNOVADOR COMPROMETIDO

La identidad musical de Christian Nodal va mucho más allá de las canciones 'rompe venas' y considera que su sello es 'la innovación' dentro de la música mexicana.

'Yo amo la música y la música tiene que ser libre. No se puede quedar encasillada en un género o un género se puede quedar estático', subrayó.

Por eso, se siente muy 'orgulloso' de sus dos entregas de 'Ayayay'.

'Tengo unas fusiones de géneros que quedaron muy locas. Tengo una salsa y otras cosas que ni yo mismo sabría qué nombre ponerle. Espero que la gente lo disfrute mucho, porque lo hice pensando en ellos', aseguró.

El disco es, además, un esfuerzo de familia. Mientras la productora fue su madre Cristy Nodal, su primo José Nodal fue uno de los principales instrumentalistas.

Pero además, el disco contó con la producción de Edge y Sky, quienes se han especializado en temas pop y urbanos.

El primero tiene en su currículum canciones como 'Boyfriend' de Ariana Grande y 'Medellín' de Madonna. El segundo es uno de los principales colaboradores de J Balvin.

Y VA A POR MÁS

Nodal tiene previsto sacar en noviembre 'El coqueto y la mala', su esperada colaboración con Ángela Aguilar.

Además, no descarta hacer algún dueto o hasta sacar un disco con Belinda, pero no es algo del futuro inmediato.

'Sé que lo están esperando, pero no tenemos planes de eso ahora', reconoció.

También quedó pendiente de cómo se desarrollará la carrera del artista mexicano Fernando Sujo, quien era parte de su equipo y resultó ganador de La Voz México.

'Espero que me lo cuiden', dijo el artista, quien está muy consciente de los retos que afrontan los concursantes de ese tipo de 'realities', que 'casi siempre desaparecen'.

Por eso mismo le dejó un consejo y una gran oferta: 'Le dije que leyera bien los contratos, que es lo más complicado, y le ofrecí darle alguna de mis músicas, nunca he hecho eso con nadie, pero tengo confianza en él. Tiene mucho talento', puntualizó Nodal. EFE