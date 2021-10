Christopher Frayling recibe el premio 'Desierto de Tabernas' del Almería Film

Almería (España), 8 oct (EFE).- El escritor británico Christopher Frayling ha recibido hoy el premio 'Desierto de Tabernas' que concede el 'Almería Western Film Festival' (AWFF) en el 40 aniversario de su obra 'Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone', un libro pionero en la divulgación del Desierto de Tabernas (sureste de España) como icono cinematográfico.

Según ha informado el certamen, se ha hecho entrega del premio a través de videoconferencia y Frayling ha rememorado su vinculación con Almería y el cine.

'Todo empezó en 1965 y recuerdo que entré en un cine para ver 'Por un puñado de dólares', el vestuario, el paisaje y la música me fascinó. Descubrí que el entorno tenía una belleza increíble que nada tenía que ver con las escenas del wéstern de Estados Unidos', ha manifestado.

'Y a partir de ahí comencé a estudiar las películas que se habían rodado en Tabernas', ha trasladado asimismo Frayling.

Alessandro de Rosa, amigo y discípulo de Ennio Morricone (Roma, 1928-2020) ha recogido el premio 'Leone in Memoriam' que el festival ha otorgado al compositor italiano a título póstumo.

'No me conocía, pero un día me acerqué al maestro y le presenté un disco con mis composiciones y aceptó mi proposición, me dijo que lo había escuchado y me dio la oportunidad. Así se forjó mi amistad con el y me llevó a escribir su biografía', ha señalado De Rosa.

En el homenaje se ha contado con un vídeo mensaje de Marco Morricone quién ha agradecido este reconocimiento al compositor que puso banda sonora a más de 500 películas a lo largo de siete décadas, 27 de las cuales se rodaron en Tabernas (Almería) y Almería.

Estos premios han sido entregados en la gala inaugural de la 11 edición del AWFF, que se ha celebrado en el 'saloon' de Oasys MiniHollywood y ha sido presentada por el actor almeriense Ricardo Arqueros.

En este primer día del festival, que durante cuatro jornadas ofrecerá más de cuarenta actividades, se ha puesto de manifiesto el compromiso de adaptación a las nuevas circunstancias con una mayor presencia de actos y eventos al aire libre y al mismo tiempo poner en valor al Desierto de Tabernas y los poblados del oeste como escenarios cinematográficos naturales.

Tras la gala se inaugurado un 'cementerio permanente' que congrega las tumbas de todos los profesionales destacados con el galardón 'Leone in Memoriam' desde 2016. Además de la tumba de Ennio Morricone se encuentran las de Fernando Sancho, Tomas Milian, Carlo Simi, George Hilton y Sergio Sollima.

El acto ha contado con la interpretación de conocidas bandas sonoras por parte del cuarteto de cuerda de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL).

En esta primera jornada se han llevado a cabo otras actividades en Oasys MiniHollywood como la presentación del libro 'Spaguetti Western' de Rafael Gómez Heredia. En su obra recopila la historia de 'Los Jerraos', gitanos pioneros en ser nexo de productoras de cine a las que proporcionaban figuración y caballistas de acción para los filmes más relevantes del 'spaghetti western' que se rodaron en Almería. Además del clásico espectáculo realizado por los especialistas, el poblado acoge una exposición de una colección Playmobil wéstern.

Esta mañana han comenzado las proyecciones de la Sección Oficial de Largometrajes en el Teatro de Tabernas con 'Calamity' (Francia, 2020), un wéstern feminista y de animación que hace una defensa de la igualdad y un alegato al papel de las mujeres; y 'First Cow' (EEUU, 2019), una metáfora precisa del inicio del capitalismo en América, han iniciado las proyecciones de la Sección Oficial de Largometrajes Wéstern que reúne siete películas de cinco países.

Además, se ha inaugurado en Tabernas la exposición de 'Carteles originales de películas de Franco Nero' que podrá visitarse hasta el próximo 11 de octubre en la Sala La Serrata de Tabernas. EFE

