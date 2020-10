'Chucky' Lozano reta a Cristiano en el clásico Juventus-Nápoles

Roma, 3 oct (EFE).- El internacional mexicano Hirving Lozano, autor de dos goles con su Nápoles en las dos primeras jornadas de la Serie A italiana, buscará prolongar su buen momento este domingo con una prueba de máxima exigencia contra el Juventus Turín del portugués Cristiano Ronaldo.

El 'Chucky' regresará a competir en el Allianz Stadium, que en la pasada temporada, su primera en el Nápoles, fue el escenario de su primer gol en la Serie A, en un duelo acabado con remontada y victoria por 4-3 del Juventus.

Fue una de las pocas alegrías de su primer año en Nápoles para Lozano, quien se quedó durante varios meses al margen al no satisfacer tácticamente al técnico Gennaro Gattuso, pero en este curso todo ha cambiado.

El internacional mexicano, fichado por 40 millones de euros en 2019 procedente del PSV Eindhoven holandés, fue titular en el primer partido, ganado 2-0 contra el Parma, y en el segundo, en el que firmó dos goles en un contundente triunfo 6-0.

Tras jugar el año pasado en la banda izquierda o de delantero centro, Lozano se está acostumbrando a ocupar la banda derecha, donde solía jugar el español José Callejón, y ha recibido en los últimos días los elogios de Gattuso.

'A Lozano no le regalo nada. Este año es un jugador distinto, tiene fuerza en las piernas, ya no se cae al suelo después de un disparo, como hacen los niños y como pasaba el año pasado. Yo no tenía nada contra Lozano', afirmó Gattuso al comentar su reciente doblete al Génova.

'Yo conocía muy bien a Lozano, conocía al Lozano del PSV Eindhoven, el que atacaba siempre las líneas. El año pasado no estuvo al cien por cien a nivel mentan ni físico. Este año si juega es porque está demostrando que es un jugador importante', añadió.

El 'Chucky' apunta al once titular este domingo en el Allianz Stadium, donde debería formar el tridente junto al belga Dries Mertens y el nigeriano Victor Osimhen.

Su equipo no podrá contar con el capitán, Lorenzo Insigne, lesionado, ni con el polaco Piotr Zielinski y el macedonio Eljif Elmas, quienes dieron positivo por coronavirus.

Se medirá con un Juventus obligado a ganar después del último gris empate en el campo del Roma (2-2).

El equipo de Andrea Pirlo se encomendará a los goles del portugués Cristiano Ronaldo, autor de un salvador doblete en Roma, y recuperará además al argentino Paulo Dybala, quien aumentó la intensidad de sus entrenamientos en los últimos días tras la grave lesión muscular padecida en agosto. EFE