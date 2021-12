Científico defiende las medidas anticovid por la rápida propagación del virus

Londres, 9 dic (EFE).- El experto Andrew Hayward, miembro del llamado comité Sage, que asesora del Gobierno británico sobre la pandemia, justificó las nuevas restricciones porque el virus de la covid-19 se extiende 'muy rápido' y había que 'reaccionar'.

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció ayer la aplicación del Plan B, que refuerza las medidas anticovid, con la petición de teletrabajar, llevar mascarillas en lugares públicos cerrados, así como la presentación de un pasaporte de vacunación para entrar en clubes nocturnos o espectáculos masivos.

En declaraciones a la cadena Sky News, Hayward, del University College London (UCL), dijo que es 'muy rápida' la forma en que los casos de la covid se están duplicando, cada dos o tres días, por lo que puede llevar a un 'pico muy alto' de contagios.

El experto del UCL y Sage comparó la velocidad de los contagios con la caída en unos días de lluvias pero de un volumen equivalente a un mes de precipitaciones, que puede provocar 'inundaciones'.

'Podemos reducir (los casos) con la reducción de los contactos sociales y ganar tiempo para ralentizar (la propagación) del virus y que más gente sea vacunada' con las dosis de refuerzo, agregó.

El plan B anunciado por el Gobierno, destinado a contener la extensión de la variante ómicron, 'reducirá la propagación', dijo el científico, si bien admitió que no 'abatirá' el virus porque para ello sería necesaria la imposición de restricciones más severas.

'No ir al trabajo si no tienes que ir, no usar el transporte público para ir al trabajo si no tienes que hacerlo, cambiará la situación', puntualizó.

Según las últimas cifras oficiales, el Reino Unido registró ayer 51.342 nuevos contagios y otras 161 muertes. EFE

vg/jgb