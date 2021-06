Cientos de indígenas guatemaltecos marchan por la liberación de Bernardo Caal

Ciudad de Guatemala, 4 jun (EFE).- Cientos de indígenas de Guatemala marcharon este viernes para exigir la liberación del activista maya q'eqchi' Bernardo Caal Xol, reconocido defensor de comunidades afectadas por la construcción de hidroeléctricas en los ríos Oxec y Cahabón, en el departamento norteño de Alta Verapaz.

Entre las consignas, cargaron en contra de empresarios como el español Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cuya empresa Grupo Cobra-ACS construyó sobre los ríos Oxec y Cahabón las hidroeléctricas Oxec I y II, del grupo empresarial Energy Resources Corp., registrado en Panamá.

'Dionisio Gutiérrez y Florentino Pérez están saqueando nuestros territorios', indicó una de las consignas en contra del magnate guatemalteco y del empresario español.

También se pronunciaron a favor de la liberación de Caal una veintena de organizaciones, como el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), la Coordinación de ONG y Cooperativas y la ONG Madre Selva, que además esgrimieron que el conglomerado de Florentino Pérez 'está matando al río Cahabón, vertiente sagrada del pueblo maya q'eqchi''.

El centro de la demanda colectiva, sin embargo, era la liberación del líder q'eqchi' Bernardo Caal Xol, condenado a seis años y cuatro meses de cárcel por un tribunal local en noviembre de 2018 por unos actos de violencia de octubre de 2015 en contra de empleados de la empresa de cable Netzone, S.A., contratista de la hidroeléctrica Oxec.

El proceso penal contra Caal ha sido señalado como 'injusto' por diversas organizaciones locales e internacionales, como Amnistía Internacional (AI), que el año pasado aseguró que Caal es un 'preso de conciencia' condenado 'injustamente por detenciones ilegales y robo mientras defendía el territorio en contra de dos hidroeléctricas'.

AI no había declarado a ningún preso de conciencia desde que Guatemala concluyó su conflicto armado interno -que entre 1960 y 1996 dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, en un 93 por ciento atribuido a las fuerzas armadas y paramilitares-, con la firma de la paz, el 29 de diciembre de 1996.

Un preso de conciencia, según AI, es una persona que, 'sin haber utilizado la violencia ni haber promovido su uso es encarcelada o sometida a otras restricciones de su libertad a causa de su opinión política, religión u otras creencias, su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, orientación sexual o identidad de género, u otro estatus'.

Los manifestantes se aglutinaron este viernes en el centro de la ciudad de Cobán, a unos 160 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, tras realizar caminatas en cuatro vertientes desde los pueblos de Chisec, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco, y Santa Cruz.

'Luchamos por la vida y nuestros recursos naturales', 'No más represión, la lucha sigue', 'Libertad para Bernadro Caal y para el río Cahabón' y 'Ya no más criminalización, ya no más persecución', fueron otras de las exigencias de la multitud, que se reunió en el parque central de Cobán tras la caminata inicial.

Entre los manifestantes se encontraba la hermana de Bernardo Caal, María Caal, quien viajó desde Cahabón, su tierra natal, para pedir la liberación de su hermano.

María Caal se ha convertido en una cara visible tras la captura y condena de Bernardo, en defensa de la naturaleza.

El líder indígena fue condenado por delitos de detención ilegal con circunstancias agravantes y robo agravado, tras ser acusado de actos de violencia contra empleados de una empresa contratada en uno de esos proyectos.

Aunque la defensa apeló la condena, la audiencia para decidir sobre el recurso se fue retrasando por distintas causas, entre estas la desorganización en la agenda de sesiones producto de la pandemia de la covid-19. EFE