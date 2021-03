Cientos de personas protestan por vista judicial a 47 opositores de Hong Kong

Hong Kong, 1 mar (EFE).- Cientos de personas se reunieron hoy fuera de la magistratura de Kowloon occidental, en Hong Kong, para protestar por la acusación de 'subversión' a 47 activistas y políticos opositores locales que tuvieron que acudir este lunes a ese tribunal a una vista preliminar.

Algunos de los manifestantes, que esperaban su turno para acceder a la sala de la vista, corearon la consigna 'Liberad Hong Kong, la revolución del momento', que según las autoridades hongkonesas constituye una vulneración de la polémica ley de seguridad nacional diseñada e impuesta por Pekín el pasado 30 de junio.

Esa ley contempla penas de hasta cadena perpetua para supuestos de subversión y de confabulación con fuerzas extranjeras, entre otros.

Los 47 comparecientes están acusados de subversión por haber llevado a cabo unas primarias no oficiales el pasado mes de junio como parte de un plan para hacerse con la mayoría de los escaños del Consejo Legislativo (el parlamento local), vetar los presupuestos y forzar la renuncia de la actual jefa del ejecutivo hongkonés, Carrie Lam.

Muchos de los participantes en la protesta de hoy en torno al tribunal acudieron vestidos de negro, el color escogido por los manifestantes desde el inicio de las protestas antigubernamentales en las calles, a mediados de 2019.

Citada por la radiotelevisión hongkonesa RTHK, una de las manifestantes dijo: 'Hemos venido porque es una de las formas de decirle a este régimen autoritario que no cederemos'.

'No nos acobardaremos por que arrestéis a nuestra gente usando una ley que no existía cuando todo esto pasó. Tenemos la esperanza de que un día hallaremos nuestra libertad y no nos rendiremos', agregó.

Representantes consulares de varios países europeos y de Estados Unidos guardaron fila para intentar entrar en la sala, y también acudieron otros activistas y políticos anteriormente arrestados por el mismo caso.

Sin embargo, según RTHK, los asientos de la sala están reservados para los acusados, los abogados y los familiares de los acusados.

La prensa pudo entrar a las dependencias judiciales, solo que siguió el caso a través de una pantalla en una sala aparte. EFE