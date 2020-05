Cientos de repartidores de apps protestan contra precariedad en Buenos Aires

Buenos Aires, 29 may (EFE).- Cientos de repartidores de plataformas de reparto a domicilio y otros 'jóvenes precarizados' se manifestaron este viernes en el centro de Buenos Aires para reclamar mejoras laborales en su sector, una movilización que tiene lugar en medio de la cuarentena decretada por el coronavirus.

'Nuestro reclamo es solamente que si no cobramos, no comemos', resumió en declaraciones a Efe Laura, repartidora de Rappi, una plataforma digital de entregas a domicilio.

La protesta, convocada por la Asamblea Nacional de Repartidores y a la que también se sumaron representantes de la Red Nacional de Jóvenes Precarizados e Informales, reunió a centenares de personas en el Obelisco, ubicado en el corazón de la capital argentina, desde donde marcharon hasta el Ministerio de Trabajo nacional.

Ataviados todos ellos con mascarilla y respetando en lo posible la distancia de seguridad, estos trabajadores clamaron 'contra la precarización, las suspensiones y las arbitrariedades' en su sector, las cuales fueron a más durante los dos meses y medio de aislamiento social.

También pusieron énfasis en la falta de medidas de protección, puesto que, según denunciaron, las plataformas digitales no suministran suficientes equipos de seguridad.

'En las aplicaciones no nos dan los elementos de seguridad, no sólo para no contagiarnos de coronavirus, sino para no morir atropellados. Por esto estamos acá, perdemos tiempo de laburo, nos exponemos todos los días a la pandemia y estamos acá para luchar por que no siga pasando esto', manifestó Laura.

Para Evelin Cano, una trabajadora doméstica que también se sumó a la movilización, 'en esta cuarentena la situación se está volviendo insostenible', puesto que 'la precarización se lleva la vida de muchos compañeros'.

'Ya son cuatro los muertos en esta cuarentena. Hace dos días atropellaron a un trabajador que tiene 67 años, o sea que la precarización no entiende de edad', agregó.

En ese sentido, una de las resoluciones de la Asamblea Nacional de Repartidores previa a la manifestación pedía un '100 % de aumento en el pago por pedido', así como el fin de los despidos y las suspensiones y la 'reactivación de todas las cuentas bloqueadas' durante el confinamiento.

La resolución también contemplaba un 'paro nacional activo' de seis horas durante este viernes, con manifestaciones en varios puntos del país además de en Buenos Aires.

Esta no es la primera protesta que tiene lugar en medio de la cuarentena: ya el pasado 6 de mayo, organizaciones sociales argentinas protagonizaron manifestaciones en distintas ciudades del país para exigir a las autoridades que intensifiquen las medidas contra los efectos que el parón económico está teniendo en los sectores más vulnerables de la sociedad. EFE