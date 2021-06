Cillessen: “Nunca me había sentido tan impotente, enfadado y horrible”

La Haya, 3 jun (EFE).- El portero del Valencia Jasper Cillessen aseguró este jueves que se encuentra en forma y criticó abiertamente al seleccionador de Países Bajos, Frank de Boer, por dejarlo fuera de la lista de la Eurocopa de fútbol, debido a su contagio por covid-19.

“Nunca me había sentido tan impotente, enfadado y horrible”, dijo el guardameta a “De Telegraaf”, el periódico de pago más leído en Países Bajos.

De Boer incluyó al arquero en la lista de la Eurocopa anunciada la semana pasada, pero éste no se unió a la concentración de Países Bajos en Portugal por dar positivo en un test de covid-19.

Según Cillessen, el seleccionador sabía sobre su contagio antes de anunciar la lista y le dijo que se uniría al resto de convocados cuando diera negativo, tanto en una prueba de antígenos como en una PCR.

Sin embargo, De Boer anunció este martes que descartaba al arquero del Valencia, porque no tenía la certeza de que pudiera estar en forma para el torneo continental.

“No tengo idea de lo que ha cambiado, tampoco nadie me dijo nada hasta que el seleccionador me llamó el martes. Eso lo hace más irónico”, dijo Cillessen, que sigue aislado en su apartamento mientras pasa la covid-19.

“Las reglas permiten remplazar a porteros durante la Eurocopa y había tiempo de sobra. El primer día estuve resfriado, pero después no tuve más problemas. ¿Y dice que no estoy en forma? El seleccionador y yo nunca vamos a estar de acuerdo en eso”, aseguró el guardameta.

Asimismo, dijo que una, vez pase la enfermedad, le gustaría volver a entrenar con un preparador de porteros de la selección que se encuentra en la lista de reserva, Oscar Moens.

“Quiero evitar quedarme quieto por tres semanas, que me convoquen y me acusen de no estar en forma. Ya conozco esa historia”, apuntó Cillessen.

Países Bajos juega el primer partido de la Eurocopa el próximo 13 de junio contra Ucrania en un partido correspondiente al grupo C, en el que también se encuentran Austria y Macedonia del Norte. EFE