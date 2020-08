Cinco grandes premios, cuatro ganadores

Juan Antonio Lladós

Madrid, 24 ago (EFE).- La ausencia del campeón Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que este fin de semana dejó claro que su regreso no se producirá hasta que se encuentre al ciento por ciento, lo que significan al menos entre dos y tres meses, deja huérfana la defensa de un título que nadie parece arrogarse con solvencia o al menos eso es lo que refleja la estadística de cuatro vencedores en cinco grandes premios disputados.

Para muchos, la ausencia de Marc Márquez debiera ser el detonante para iniciar una carrera desenfrenada hacia el título, pero por unos motivos u otros, ya sean técnicos, deportivos o de física pura y dura (caídas), ninguno de los pilotos ha logrado una superioridad claramente manifiesta.

Esta afirmación se refleja en un dato digno de análisis, pues después de cinco grandes premios disputados o, lo que es lo mismo, tras haberse entregado un máximo de 125 puntos, el líder del campeonato de MotoGP, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), suma poco más de la mitad, 70 puntos.

Quartararo tuvo un comienzo arrollador, ganó los dos primeros grandes premios de manera consecutiva, pero a partir de ese momento se diluyó como la espuma por los problemas técnicos de su Yamaha YZR M 1 y, en general, de todas las Yamaha, y si no que se lo pregunten al español Maverick Viñales este fin de semana, que se tuvo que tirar a 222 km/h. al final de la recta del Red Bull Ring al quedarse sin frenos.

Los números no engañan y si en dos carreras Quartararo sumó cincuenta puntos y en las tres siguiente sólo fue capaz de sumar veinte es que algo pasa.

Maverick Viñales, el segundo en liza al principio de la temporada, con dos segundos consecutivos tras Fabio Quartararo, sumó cuarenta puntos en esas dos carreras y, en las tres siguientes apenas ocho.

Es obvio que Yamaha tiene problemas, no sólo los de los frenos de sus motos y patente en el espectacular accidente de Viñales en el Red Bull Ring de Spielberg, y aunque sus pilotos lo niegan, el bajo rendimiento de sus motores tiene que tener alguna explicación lógica que no se ha manifestado aún y quizás no se haga nunca.

Después de anunciar en Jerez de la Frontera que enviaban un motor de Maverick Viñales a Japón y poco después uno del italiano Franco Morbidelli, para después pedir autorización al resto de fabricantes para realizar cambios internos en las válvulas de sus motores y luego retirar esa petición, la falta de rendimiento sólo puede provenir de una limitación de las revoluciones y por tanto de la potencia, que condiciona y mucho el rendimiento de las Yamaha.

Otro condicionante del rendimiento, no solo de las Yamaha, sino también de las Suzuki, parece estar en los nuevos compuestos de neumáticos de Michelin, a los que sólo parecen adaptarse mejor las Suzuki y también las KTM.

Andrea Dovizioso para Ducati, peleó por la victoria en Jerez para acabar tercero, y después por la victoria en la primera carrera de Austria, pero junto a grandes resultados llegaron grandes decepciones, como el décimo puesto en la República Checa y el sexto y quinto de Andalucía y Estiria, respectivamente.

Así, Dovizioso, segundo en la clasificación provisional del mundial a sólo tres puntos de Quartararo, es otro piloto con notables altibajos, a pesar de contar con una de las siempre rápidas Ducati y estar en su última temporada con los de Borgo Panigale, lo que seguro le estimula para intentar despedirse con el título mundial, que siempre hasta ahora se le ha negado.

Las dos victorias de Quartararo, más una para Andrea Dovizioso, otra del surafricano Brad Binder y la última del portugués Miguel Oliveira, permiten que haya hasta nueve pilotos en una diferencia de apenas 27 puntos después de cinco carreras, lo que unido a los escasos 70 puntos del líder, arrojan unas paupérrimas cuentas para el inicio de la temporada 2020.

Las únicas que parecen funcionar con gran regularidad, pero habrá que ver su rendimiento en otros circuitos, son las KTM, que además de dos victorias han estado casi siempre en la 'pomada', como también las Suzuki de Joan Mir y Alex Rins, si bien en su caso les ha faltado el reconocimiento de la victoria y eso que para casi todos el vencedor moral de la carrera de Estiria no fue otro que Joan Mir, que contaba con más de dos segundos de ventaja en el liderato cuando se mostró bandera roja.

Y es aquí, en las decisiones de Dirección de Carrera, en donde surgieron fuertes críticas de muchos pilotos, como también cuando se penalizó con la pérdida de una posición al español Jorge Martín en su victoria en Moto2, donde seguramente estará centrado el foco de atención en las próximas citas del campeonato, por considerar que el rasero de medir y penalizar de este estamento, no parece medir siempre con el mismo rasero, pero eso ya es cuestión de otro análisis. EFE