Cinco victorias en 2021 para un Alcaraz que pasa por encima de cuarentenas

Murcia, 4 feb (EFE).- Cinco victorias de cinco partidos en 2021 para Carlos Alcaraz Garfia, el joven español que se ha convertido en la sensación del tenis mundial, y eso después de un 2020 en el que firmó un 83,3% de victorias en torneos ATP Challengers con títulos en Trieste (Italia), Barcelona y Alicante y en el que debutó en una fase final del circuito ATP World Tour en Río de Janeiro. Todo ello después de dos cuarentenas por encima de las cuales pasa como si nada.

Alcaraz, quien ya acapara titulares en portadas nacionales y aparece en la sección de deportes de telediarios, va camino de hacer algo grande y lo que de él dicen sus rivales es señal inequívoca de lo que este murciano, que todavía tiene 17 años, puede llegar a conseguir.

'Simplemente me mató, no me dejó jugar. Puedo decir que es muy bueno y golpea la bola de forma increíble', comentó su última víctima, el belga David Goffin, todo un número 14 del mundo y que, a sus 30 años, se vio arrollado por el de El Palmar en el Great Ocean Road Open, en Melbourne, con un doble 6-3 en apenas 1 hora y 12 minutos.

Este inapelable triunfo de 'La Roca' llega justo antes de que se conociera que tal vez tenga que esperar para darle continuidad y es que un positivo por coronavirus detectado en un empleado del hotel en el que precisamente se aloja Alcaraz hace peligrar la disputa de los torneos programados para este mes en Australia, incluido este ATP 250, la ATP Cup que disputa España como equipo nacional y también el Grand Slam. En principio hasta 600 personas, entre ellas muchos tenistas, serán asiladas y sometidas a pruebas anti covid este jueves, lo que hace que la jornada tenística quede en suspenso.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero, pese a ser un adolescente, muestra una madurez impropia. Tras estar dos semanas encerrado en la habitación del hotel en el que está alojado en las Antípodas, solo y a casi 20.000 kilómetros de casa, lo normal sería pensar que acusaría la inactividad, pero nada más alejado de la realidad.

En su regreso a las pistas tras el confinamiento obligado de cinco meses del pasado año ya demostró que tiene hambre y su voracidad queda de manifiesto también ahora.

Comenzó 2021 ganando en Doha, capital de Catar, los tres partidos de la fase previa del Abierto de Australia ante el eslovaco Filip Horansky (5-7, 6-1 y 6-4), el ruso Evgeni Karlovwkiy (7-6 (1) y 7-6 (4)) y al boliviano Hugo Dellien Velasco (6-2 y 6-3) para plantarse en el cuadro final de su primer Grand Slam, el Abierto de Australia, que tendrá lugar, si la pandemia lo permite del 8 al 21 de este mes de febrero.

Ya en el país oceánico sigue con su progresión y, después de superar al húngaro Attila Balazs en la primera ronda del torneo para el que se inscribió y que se disputa en el Melbourne Park, continúa avanzando.

A Balazs le ganó porque éste se retiró lesionado cuando el resultado era de 2-2 en el primer set, pero lo hecho frente a Goffin son ya palabras mayores pues el de Lieja partía como el número 1 del torneo y no hay que olvidar que es un tenista que a lo largo de su carrera ha ganado al 'Big Three', ese que forman Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djkovic. Lo dicho, palabras mayores.

Esa determinación que muestra el de El Palmar la ha tenido desde crío -acostumbraba a ganar campeonatos nacionales de la categoría infantil siendo cadete y de la cadete siendo infantil- y su ambición no parece tener límite.

'Quiero ser número 1 del mundo, como Nadal', decía ya en verano de 2018 citando al que es su ídolo y cuando entonces él apenas tenía 15 años y ya era campeón de Europa sub-16 y meses antes de ganar la Copa Davis júnior con España.

Incluso previamente, con 14 años, ya se anticipaba lo que puede llegar a pasar con el hoy número 146 del mundo, un ranking que hoy es anecdótico para lo que puede ser.

'Va para crack absoluto. Luego, el tiempo, la suerte y su propia progresión dirán hasta dónde es capaz de llegar, pero no hay duda de que Carlos Alcaraz Garfia es uno de esos jóvenes elegidos para dominar su deporte y lo tenemos en Murcia', se publicaba en un reportaje sobre él incluido en la Memoria del Deporte de la Región de 2017.

Alcaraz, quien el 5 de mayo cumplirá los 18, aún se debe sentir como un niño en un mundo de hombres, pero los demás ya empiezan a dejar de verlo como tal.

Los resultados y su comportamiento en la pista y también fuera de ella han hecho que su mayoría de edad le haya llegado bastante antes de lo que refleja su DNI. EFE

