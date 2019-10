Civiles armados amenazan a periodista nicaragüense y roban equipo de trabajo

Managua, 7 oct (EFE).- Un grupo de civiles armados amenazó y robó este lunes el equipo de trabajo del periodista nicaragüense Juan Francisco Dávila, después de cubrir una procesión católica en las calles del municipio de Estelí (norte), según denunció él mismo.

Dávila, que colabora con el canal 10 de la televisión nacional, con un noticiero de un canal local y la emisora Radio ABC Stereo, dijo que después de la procesión se dirigió a la sede del Benemérito Cuerpo de Bomberos y allí fue interceptado por un grupo de civiles armados que lo intimidaron y le arrebataron el bolso donde cargaba su equipo de trabajo.

'Estaba en la sala de máquinas platicando con el bombero Carlos Cruz (y) como a los 15 minutos aparecieron primero dos civiles que saludaron a Carlitos y después se dirigieron a mí diciendo que querían hablar conmigo', relató.

'Yo creía que era broma. Me halan el bolso, como yo me niego, entró un tercero (civil), que es coto (de una de sus manos) y sacó un arma. Me la puso en la cabeza, entonces entran los bomberos a defenderme y también apuntó a los bomberos', aseguró.

Un cuarto civil también se le acercó y le arrebató el bolso con su equipo de trabajo.

Los desconocidos también le robaron uno de sus dos teléfonos móviles cuando intentaba llamar al jefe de la Policía departamental de Estelí.

El periodista interpuso la denuncia en la Policía de esa ciudad ubicada a 149 kilómetros al norte de Managua.

En una declaración, la Radio ABC Stereo condenó 'este acto de intimidación y violencia en contra de nuestro compañero de trabajo, y esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto'.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha advertido que hacer periodismo en Nicaragua, que está inmersa en una crisis sociopolítica desde hace año y medio y que ha dejado cientos de muertos y decenas de miles en el exilio, se ha convertido en una profesión de alto riesgo.

Las manifestaciones antigubernamentales han dejado un periodista muerto, al menos tres detenidos que posteriormente fueron liberados, ataques y asedios a las instalaciones de medios de comunicación, las confiscaciones de un canal de televisión y un edificio donde funcionaban la redacción de dos programas televisivos y dos medios digitales, y 90 periodistas exiliados.

Al menos 1.080 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinato, entre otras transgresiones, ha contabilizado la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en casi 18 de meses de crisis.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 651 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.EFE