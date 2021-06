Clarke confirma que Tierney estará disponible contra Inglaterra

Londres, 17 jun (EFE).- Steve Clarke, seleccionador de Escocia, confirmó en rueda de prensa que Kieran Tierney, ausente en la derrota ante la República Checa, estará disponible para el encuentro contra Inglaterra.

El técnico de Escocia aseguró que el lateral del Arsenal está en condiciones de disputar todo el partido.

Andy Robertson seguirá en el carril izquierdo, pero Tierney ocupará una de las tres posiciones de central en la defensa de cinco de los escoceses para medirse a Inglaterra, en un duelo que será vital para las opciones de clasificarse de los de Clarke.

'Es un partido que todos los jugadores quieren jugar. No hay partidos más grandes que estos. Los jugadores tienen que creer en sí mismos. Algunos han jugado partidos al más alto nivel, así que no veo razón por la que no puedan salir ahí y conseguir un buen resultado', dijo Clarke. EFE