Clasificaciones del XV Cross de Atapuerca

Burgos, 9 nov (EFE).- Clasificación XV Cross Internacional de Atapuerca:
Categoría absoluta masculina
1 OUMAIZ ERROUCH, OUASSIM (ESPAÑA)...... 0:25:54
2 AYEKO, THOMAS (UGANDA)................ 0:25:56
3 TOROITICH, TIMOTHY (UGANDA)........... 0:25:56
4 KIFLE, ARON (ERITREA)................. 0:25:59
5 OUKHELFEN, ABDESSAMAD (ESPAÑA)........ 0:26:09
6 NDIKUMWENAYO, THIERRY (BURUNDI)........0:26:15
7 MAYO NIETO, CARLOS (ESPAÑA)........... 0:26:17
8 HABTE, AWET (ERITREA)................. 0:26:18
9 HASSAOUS GARCÍA, NASSIM (ESPAÑA)...... 0:26:20
10 CHANI, HASSAN (BAHREIN).............. 0:26:24
Categoría absoluta femenina
1 SENBERE, TEFERI (ETIOPIA)............. 0:25:38
2 CHERONO, EVA (KENIA).................. 0:25:42
3 ZENEBU, FIKADU (ETIOPIA).............. 0:25:44
4 KITE, GLORIAH (KENIA) .................0:25:45
5 SAMUN, DEBORAH (KENIA).................0:26:15
6 CHEMUTAI, PERUTH (UGANDA)............. 0:26:19
7 ARTER, CHARLOTTE (REINO UNIDO) ........0:26:29
8 URBINA, TERESA (ESPAÑA)............... 0:27:14
9 NESBITT, JENNY ..........(REINO UNIDO) 0:27:18
10 ANTÓN, CELIA (ESPAÑA)................ 0:27:19.
EFE
1011865