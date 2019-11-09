Internacional

Clasificaciones del XV Cross de Atapuerca

EFE -

Burgos, 9 nov (EFE).- Clasificación XV Cross Internacional de Atapuerca:

Categoría absoluta masculina

1 OUMAIZ ERROUCH, OUASSIM (ESPAÑA)...... 0:25:54

2 AYEKO, THOMAS (UGANDA)................ 0:25:56

3 TOROITICH, TIMOTHY (UGANDA)........... 0:25:56

4 KIFLE, ARON (ERITREA)................. 0:25:59

5 OUKHELFEN, ABDESSAMAD (ESPAÑA)........ 0:26:09

6 NDIKUMWENAYO, THIERRY (BURUNDI)........0:26:15

7 MAYO NIETO, CARLOS (ESPAÑA)........... 0:26:17

8 HABTE, AWET (ERITREA)................. 0:26:18

9 HASSAOUS GARCÍA, NASSIM (ESPAÑA)...... 0:26:20

10 CHANI, HASSAN (BAHREIN).............. 0:26:24

Categoría absoluta femenina

1 SENBERE, TEFERI (ETIOPIA)............. 0:25:38

2 CHERONO, EVA (KENIA).................. 0:25:42

3 ZENEBU, FIKADU (ETIOPIA).............. 0:25:44

4 KITE, GLORIAH (KENIA) .................0:25:45

5 SAMUN, DEBORAH (KENIA).................0:26:15

6 CHEMUTAI, PERUTH (UGANDA)............. 0:26:19

7 ARTER, CHARLOTTE (REINO UNIDO) ........0:26:29

8 URBINA, TERESA (ESPAÑA)............... 0:27:14

9 NESBITT, JENNY ..........(REINO UNIDO) 0:27:18

10 ANTÓN, CELIA (ESPAÑA)................ 0:27:19.

EFE

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20191109 https://www.diariolibre.com

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