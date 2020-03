Claudia Piñeiro: 'Mi libro lucha contra la universalidad de los estereotipos'

Javier Castro Bugarín

Buenos Aires, 5 mar (EFE).- Cada persona está condicionada por los usos y costumbres de la sociedad en la que habita, unos 'estereotipos' comunes a todo lo que tiene que ver con la familia o la religión y a los que la escritora Claudia Piñeiro pretende combatir en su nueva novela, 'Catedrales' (Alfaguara).

'Yo creo que (el libro) lucha contra la universalidad de los estereotipos (...). Creo que tiene que ver con romper la hipocresía, que no siempre todo es como quisiéramos que fuera', asegura la autora en una entrevista a Efe en Buenos Aires.

En este caso, la novelista argentina vuelve a uno de sus géneros predilectos, el policial, en donde ha cosechado diversos éxitos con obras como 'Las viudas de los jueves' (2005) y 'Las grietas de Jara' (2009), galardonadas con los premios Clarín y Sor Juana Inés de la Cruz, respectivamente.

UNA NOVELA POLICIAL QUE HUYE DE LO CONVENCIONAL

Claudia Piñeiro (provincia de Buenos Aires, 1960) resume la trama de 'Catedrales' como la historia de una 'familia atravesada por un drama' tras la muerte de Ana, una joven de tan sólo 17 años que aparece 'descuartizada y quemada en un terreno baldío' y que, 30 años después, 'todavía no se sabe qué pasó'.

Este planteamiento sugiere, a priori, que se trata de una novela policial al uso, marcada por un crimen atroz y un elenco de personajes que tratarán de resolverlo, pero la escritora de origen gallego optó por una estructura coral que recuerda a otro tipo de relatos, como el cuento japonés 'Rashomon', para profundizar aún más en los protagonistas.

'Acá no es exactamente la estructura de 'Rashomon', en el sentido de que no están todos contando lo mismo, pero son voces y puntos de vista de seis personajes que tienen que ver con esta muerte de 30 años atrás', comenta.

De hecho, Piñeiro considera que es precisamente ese interés por la 'parte psicológica y emocional' lo que aleja a 'Catedrales' del 'policial clásico', parafraseando de este modo al inglés David Lodge, que afirmaba que 'la novela es la construcción de la conciencia de los personajes'.

'Lo que más me gusta contar es eso, quiénes son esos personajes y por qué hay tantas personas que piensan distinto en el mundo, más allá de la trama en sí misma, que en este caso es una trama policial', señala la escritora.

LA FAMILIA Y LA RELIGIÓN, PILARES DE LA NOVELA

En cualquier caso, la muerte de Ana sirve como punto de partida para toda una serie de reflexiones acerca del rol de la familia, una institución 'que condiciona la vida de las personas' y que es, para la autora, 'una trampa a la que nos han sometido'.

'Parece que está mal que vos no te lleves bien con todos tus hermanos, que no te lleves bien con tus dos padres... Y a veces la gente tiene padres que son horribles. Entonces, que un niño tenga la posibilidad de decir 'no me gusta mi padre', también está muy bien', asevera Piñeiro.

La autora remite de esta forma a uno de los conflictos centrales del libro, que arranca cuando una de las dos hermanas de Ana, Lía, abandona Argentina para vivir en Santiago de Compostela (España), jurando no volver hasta que se resuelvan los interrogantes en torno a la muerte de su hermana menor.

Después de ese trágico suceso, Lía rompió todas las normas al confesar su ateísmo, algo inasumible en una familia de fuertes convicciones religiosas, especialmente en el caso de su hermana mayor, Carmen, una 'católica ferviente, activista y casi fanática' que está muy apegada a la 'autoridad' de la Iglesia.

'En Occidente, a veces marcamos como fanatismos religiosos actitudes de religiones que no conocemos, y no vemos el fanatismo propio de las religiones que aquí tienen más predicamento, como puede ser la religión católica o el evangelismo', asegura la novelista.

UNA OBRA QUE LLEGA EN UN MOMENTO CRUCIAL PARA ARGENTINA

Escritora, dramaturga y guionista, Piñeiro es una de las novelistas del país suramericano más traducidas además de una feminista distinguida, dos facetas que se acaban mezclando pese a su empeño por entenderlas como 'dos carriles separados'.

La superventas argentina también aprovechó las páginas de 'Catedrales' para tratar la cuestión del aborto, un tema del que ya escribió en otros libros pero que, por casualidad, ahora llega en un momento crucial para Argentina, después de que el presidente, Alberto Fernández, anunciara su intención de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo el pasado domingo.

En ese sentido, Piñeiro valora que el mandatario empleara la palabra 'legalización' en lugar de 'despenalización' para referirse al proyecto de ley que impulsará su Gobierno, puesto 'que no es lo mismo'.

'Él (Alberto Fernández) hasta ahora siempre habló de la salud pública, pero dijo también que quiere un país donde cualquier persona tenga derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y eso es dar un paso más allá, porque eso es lo que más se rechaza desde los lugares que están en contra del aborto', sostiene la literata.

Tras la publicación de más de diez novelas, cinco obras de teatro y varias colecciones de cuentos, Piñeiro prefiere verse a sí misma en el grupo de escritores que, independientemente del éxito cosechado, 'siguen hasta el último momento tratando de escribir otra cosa novedosa, diferente, que sea un desafío aunque les salga mal'.

'Por el momento creo que sí, que van a aparecer más historias. Esa semilla parece que está todavía viva, después veremos si la puedo plasmar en una nueva novela', concluye. EFE