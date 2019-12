Clement: 'No me sorprendió ningún jugador del Madrid'

Brujas (Bélgica), 11 dic (EFE).- El entrenador del Brujas, Philippe Clement, aseguró que no le sorprendió ningún jugador del Real Madrid, que no se jugaba nada deportivamente y alineó un once sembrado de suplentes, porque había hecho un buen análisis previo de toda la plantilla blanca.

'Siempre hacemos un muy buen análisis de los jugadores así que no me sorprendió ningún jugador', dijo el entrenador belga tras la derrota por 1-3 contra el Real Madrid que deja al Brujas como tercero de grupo y le da acceso a Liga Europa.

Preguntado por la puntuación que daría al desempeño de su equipo, Clement dijo que es 'muy difícil' hacer ese ejercicio tras una derrota, pero se concedió un 'notable' en cuanto al juego y un 'bien' en lo que respecta al resultado.

'Es muy difícil para mí después de una derrota pero creo que un 7 en juego y un 6 en resultado. Hemos mostrado cosas técnicas muy buenas hoy', comentó. EFE