Coalición de medios denuncia abusos contra periodistas que informan de DDHH

Nueva York, 3 may (EFE).- La coalición internacional de medios One Free Press Coalition denunció este lunes los abusos contra periodistas que informan sobre derechos humanos y puso sobre la mesa diez casos emblemáticos de represión contra este tipo de informadores.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, One Free Press Coalition publicó un nuevo listado mensual de casos urgentes, que en esta ocasión se centra en periodistas especializados en derechos humanos, un área especialmente peligrosa.

De los periodistas encarcelados en 2020, un 55 % cubrían derechos humanos y al menos 306 profesionales centrados en este ámbito han sido asesinados desde 1992, señaló la coalición, en la que participan las agencias internacionales de noticias Associated Press, Bloomberg, la Agencia Efe y Reuters.

También forman parte del proyecto, entre otros, las cadenas de TV CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle, TV Azteca y Middle East Broadcasting Networks; y medios como The Washington Post, Boston Globe, Corriere della Sera, The Financial Times, Süddeutsche Zeitung o Forbes.

Los '10 casos más urgentes' en mayo, según One Free Press Coalition, son los siguientes:

1.- Ibraimo Abú Mbaruco (Mozambique). Este reportero de radio y defensor de los derechos humanos lleva más de un año desaparecido y sus familiares no han vuelto a saber de él desde que envió un mensaje de texto alertando de que estaba 'rodeado por soldados'.

2.- Kasra Nouri (Irán). El periodista cumple una sentencia de doce años de cárcel relacionada con su cobertura de las protestas religiosas en Irán en 2018, ha pasado tiempo en confinamiento solitario y su familia no puede comunicarse con él actualmente.

3.- Pham Chi Dung (Vietnam). Reportero freelance y fundador de una organización que defiende la libertad de prensa, actualmente sirve una pena de 15 años de cárcel después de pedir a la Unión Europea que pospusiese acuerdos comerciales con Vietnam hasta que el país mejorase la situación de los derechos humanos.

4.- Ahmed Humaidan (Baréin). Este fotógrafo fue arrestado mientras cubría un ataque de manifestantes a un cuartel de policía en 2012 y fue condenado en 2014 a diez años de cárcel.

5.- Esraa Abdelfattah (Egipto). Periodista detenida a la espera de juicio desde 2019 que ha hecho varias huelgas de hambre para protestar por su situación.

6.- Leonardo Sakamoto y el equipo de Repórter Brasil (Brasil). Sakamoto es el presidente de esta organización de periodismo de investigación que ha sufrido ataques y amenazas por su trabajo en áreas como el tráfico de seres humanos, los derechos laborales y el medioambiente.

7.- Sandhya Ravishankar (India). Esta periodista sufre desde hace años amenazas y acoso por sus informaciones sobre política y corrupción.

8.- Agnieszka Pikulicka (Uzbekistán). Esta corresponsal fue amenazada públicamente con posibles demandas judiciales por el ministro del Interior uzbeko tras sus informaciones sobre el ataque a un activista LGBTQ.

9.- Katsiaryna Barysevich (Bielorrusia). Corresponsal de la web Tut.by, fue sentenciada este año a seis meses de cárcel por su cobertura de las protestas del pasado año.

10.- Daria Komarova (Rusia). Periodista de Radio Free Europe/Radio Liberty, ha sido llevada a juicio por su cobertura de protestas a favor del opositor ruso Alexéi Navalni. EFE