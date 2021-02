Cocca afirma que empate ante Santos ayudará a que Atlas encuentre el triunfo

Guadalajara (México), 6 feb (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas mexicano pronosticó este sábado que el empate de último minuto contra Santos será un parteaguas para que su equipo encuentre el triunfo en el torneo Clausura 2021.

'Vamos a encontrar un equipo con las estructuras y la base para ser competitivo contra cualquiera. Lo demostramos contra Santos que es un rival duro y no tengo dudas de que este va a ser el gol que nos abra la cabeza y nos de vuelta a la racha y la suerte para el partido que viene', dijo en videoconferencia de prensa.

Atlas sacó el empate en casa ante el Santos en un gol en el tiempo de compensación de Jonathan Ozziel Herrera.

Cocca descartó que la igualada haya sido un golpe de suerte, sino producto de que el equipo insistió en el arco rival hasta el final.

'La suerte hay que buscarla, no viene de casualidad. No tengo dudas de que mi equipo fue a buscar eso y no bajó los brazos y era el minuto 90 y fue a buscarlo igual, es un doble mérito, no bajaron los brazos aunque, estamos pasando por un momento muy difícil', consideró.

El conjunto rojinegro se coloca en el último sitio de la clasificación del torneo con dos puntos de 15 posibles, al acumular tres derrotas y dos empates.

El técnico aseguró que el gol es el reflejo del trabajo anímico que el plantel ha tenido en las últimas semanas en las que la constante ha sido la falta de contundencia.

'El trabajo que está teniendo el equipo es muy bueno, pero cuando las cosas en la cancha no funcionan, uno pierde credibilidad, confianza, ánimo y ganas, trabajamos muchísimo en lo mental, en la unión, en fortalecer los vínculos y hoy se transmitió, se ve el resultado y así es mucho más fácil trabajar', indicó.

Cocca añadió que apostará porque el equipo mantenga un juego dinámico, en el que presionen y no den espacio para que el rival tenga el balón.

'Vamos a presionar alto, a jugar alto, no dejar de correr y tratar de jugar cada vez mejor, de atacar directo, llegar a posiciones de gol y terminar haciendo gol', señaló.

Atlas visitará al Pachuca el próximo lunes 15 de febrero en la fecha 6 de la liga. EFE