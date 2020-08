Cocca asegura que el triunfo de Atlas ante Querétaro es un premio

Guadalajara (México), 22 ago (EFE).- El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas, aseguró que el triunfo ante Querétaro es un premio para la sequía de buenos resultados que el equipo ha tenido en el torneo Apertura 2020 del fútbol mexicano.

'Es un equipo que no estaba acostumbrado a ganar, hace mucho que no gana, hace mucho que no repetía dos veces el arco en cero, es un premio a los jugadores, estoy contento porque se lo merecen, porque nosotros llegamos en un contexto difícil', señaló.

Atlas logró su primer triunfo en la liga al vencer por 1-0 al Querétaro con un gol de Édgar Zaldívar en un error del guardameta Gil Alcalá.

El estratega destacó el esfuerzo del equipo por ganar a un rival que ha mostrado buena ofensiva y que en las dos jornadas anteriores venció a Cruz Azul y América, los dos primeros de la clasificación.

'Es un rival difícil, que ataca bien y fuerte, que gana los rebotes. Por eso digo que hay que valorar muchísimo el esfuerzo de los jugadores, porque se le ganó a un rival durísimo', señaló.

El conjunto Rojinegro subió al décimo sexto lugar de la clasificación con cinco puntos de 18 posibles, al sumar un partido ganado, dos empates y tres perdidos.

Cocca tomó las riendas del equipo el pasado 11 de agosto, aunque pudo sumarse a los entrenamientos hasta el pasado miércoles. El técnico destacó la paciencia de los jugadores quienes supieron entender su estrategia de juego a pesar de que tuvieron apenas tres entrenamientos bajo su mando.

El técnico aseguró que el equipo debe trabajar para sumar puntos y ganar confianza.

'Hoy la prioridad era ganar; ganamos y con esfuerzo y muchísimos sacrificio que es lo primero que se necesita dentro de una cancha', señaló.

Atlas se enfrentará al León el lunes 31 de agosto en la séptima fecha del Apertura. EFE