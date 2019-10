Coetzee afirma que sus libros 'no están enraizados al idioma inglés'

México, 24 oct (EFE).- El escritor sudafricano J.M. Coetzee, premio nobel de Literatura 2003, afirmó que sus libros 'no están enraizados en el idioma inglés' al celebrar este jueves un encuentro con la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

'Mis libros no están enraizados en el idioma inglés; no me importa que no aparezcan primero en inglés', afirmó Coetzee a Raquel Serur, profesora de la UNAM, experta en su obra y embajadora de México en Ecuador, que moderó el encuentro en el campus universitario.

Coetzee, quien publicó en español su libro 'Siete cuentos morales' con una editorial argentina, comentó que él jamás ha sentido que el inglés sea su idioma en el 'sentido en que lo ha de haber sentido Shakespeare'.

Sostuvo que publicar en español, o no hacerlo en inglés, es un gesto político de su parte en el ámbito de los idiomas y tiene una relevancia fundamental en su carrera como escritor, además de permitirle 'resistir la hegemonía de este idioma'.

'No me gusta la manera en que el inglés ha manejado el mundo y empuja hacia abajo a los idiomas que encuentra en su camino, esas pretensiones universales, la arrogancia de sus parlantes', apuntó el escritor nacido en Sudáfrica en el seno de una familia afrikáner.

Sobre su trilogía 'La infancia de Jesús', 'Los días de Jesús en la escuela' y 'La muerte de Jesús', publicada en español, Coetzee sostuvo que 'en un mundo ideal' le habría gustado que los tres se publicaran primero en español.

'Me resisto a la idea de que el inglés se convierta en un idioma universal que tenga que tener otra vida. A lo mejor tenemos que aprender hebreo, esperanto o un idioma desconocido', precisó.

Ante la comunidad universitaria de México, Coetzee señaló que no se siente un escritor cristiano, no solo porque proviene de una familia no religiosa, sino porque 'no encontré relevante la religión en mi vida'.

El escritor mexicano Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, presentó a Coetzee a la comunidad universitaria como 'el mayor escritor de nuestros tiempos'.

Coetzee ha hecho una 'profunda reflexión moral en obras como 'Esperando a los bárbaros', rectificando la visión que tenemos sobre la migración, la discriminación, las fronteras y la violencia en todas sus manifestaciones', señaló el coordinador cultural.

El escritor sudafricano se presentó en la UNAM después de una ausencia de tres años de tierras mexicanas para participar en el coloquio 'Leer a J.M. Coetzee en México', que constó en la celebración de tres meses de diálogo. EFE