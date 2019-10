Cole admite no tuvo su mejor 'noche'; Hinch da crédito a Soto y Nacionales

Houston (EE.UU.), 23 oct (EFE).- El abridor Gerrit Cole no pudo evitar que su racha triunfa de casi cinco meses llegase a su final en el 'peor' momento para el equipo de los Astros de Houston, en el primer partido de la Serie Mundial que perdieron por 4-5 ante los Nacionales de Washington.

Pero el propio Cole (0-1) admitió que no había tenido su mejor noche, especialmente en el enfrentamiento desigual que mantuvo con el joven toletero dominicano Juan Soto, que fue su auténtico verdugo toda la noche mientras estuvo en el montículo.

'Esta noche no he contado con lo mejor de mi juego', declaró Cole al concluir el partido. 'Salvo por unos pitcheos que derivaron en las carreras, trabajamos bastante bien con lo que teníamos. Éstos son los dos mejores equipos del mundo ahora, así que uno trata de no perjudicarse demasiado, especialmente si tiene más salidas'.

Cole sufrió su primera derrota desde el 22 de mayo. El abridor, quien podría obtener un convenio estratosférico como agente libre luego de esta campaña, había ganado una cifra récord de 19 decisiones consecutivas en una sola temporada.

'Él ha sido tan bueno durante tanto tiempo que ha generado esta idea de que era invencible', admitió el piloto de los Astros, J.J. Hinch. 'Así que cuando esto ocurrió, nos ha sorprendido a todos'.

Los Nacionales castigaron a Cole con cinco carreras en siete entradas, después que en los partidos anteriores de playoffs tenía marca de 3-0, con una anotación permitida y 22 ponches a lo largo de 22 capítulos y dos tercios.

Houston tenía aún la ventaja cuando Juan Soto, el dominicano de 20 años, encontró una recta de Cole y depositó la pelota en las vías del tren, detrás del jardín izquierdo.

Soto atacó de nuevo en el quinto episodio, con una línea de doble que remolcó otro par y estiró a 5-2 la ventaja de Washington.

'El lanzamiento a Zimmerman fue un error, y él hizo que (Cole) lo pagara con un cuadrangular', admitió Hinch. 'En toda la noche, nunca controló realmente a Soto. Lo golpeó en el primer turno y luego le hizo algunos swings realmente buenos'.

Hinch reiteró que Cole no tuvo su mejor precisión y el repertorio de lanzamientos lo abandonó en el momento menos oportuno, pero también había que darle crédito al gran partido que habían realizado los Nacionales con excelente pitcheo, defensa y un bateo oportuno y productivo que tuvo a Soto de protagonista ganador.