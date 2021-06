Colectivo visibiliza la diversidad sexual entre indígenas wixárikas en México

Mariana González-Márquez

Guadalajara (México), 27 jun (EFE).- Un colectivo mexicano busca visibilizar la diversidad sexual entre los miembros de la comunidad indígena wixárika originaria de los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas, quienes se han enfrentado al rechazo de muchos de los habitantes de su pueblos.

'Sí hacía falta visibilizar a la sociedad mexicana y la de un pueblo originario como es el wixárika de que también existe diversidad y otras preferencias sexuales', dice Adolfo de la Torre Carrillo, originario de la comunidad de Nueva Colonia, municipio de Mexquitic, en la sierra de Jalisco y quien encabeza el colectivo 'Ta Niuki'.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT que se celebra mundialmente cada 28 de junio, De la Torre Carrillo junto con Fausto de la Rosa Carrillo contaron que crearon esta organización en 2020 por la necesidad de 'salir del clóset'.

Además de que 'todo el mundo' supiera acerca de su preferencia por otro sexo, pese al rechazo que han sufrido de parte de los miembros de este pueblo originario.

'Ta Niuki' significa 'nuestra voz' en lengua wixárika, un nombre que sirve de bandera para estos jóvenes que luchan por la igualdad de los derechos LGBT de los miembros de la comunidad y por fomentar el respeto entre los indígenas con tradiciones más conservadoras y arraigadas.

Los colores de las vestimenta originaria de los wixárikas toman otro significado cuando los portan Adolfo y Fausto, quien prefiere que lo nombren como Iyari.

Adolfo usa los aretes y anillos elaborados por él mismo y hasta hace poco llevaba el pelo largo, mientras que Iyari luce con orgullo los collares de flores multicolor que venden como artesanías en Guadalajara.

VIVIR LIBRES

Desde hace algunos años ambos se dieron cuenta de su preferencia sexual y han tenido parejas, pero les fue difícil enfrentarse a los señalamientos de los habitantes de su pueblo.

Tanto, que Adolfo decidió emigrar a la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, para poder vivir su sexualidad de manera más libre junto con su novio, siempre con el apoyo de su familia.

Para Iyari fue un poco más difícil, pues su primera pareja era un joven proveniente de una familia muy conservadora y le costaba aceptar su sexualidad, por lo que él mismo no podía hacer pública su preferencia.

Desde parajes naturales cercanos a su pueblo y sets elaborados por ellos mismos, los miembros del colectivo transmiten vía redes sociales en español y wixárika videos en los que hablan sobre discriminación, orientación sexual, homofobia, equidad de género y derechos de la comunidad LGBT.

De la Torre Carrillo afirmó que desde la conformación del colectivo se les han unido un centenar de personas que se identifican como parte de la comunidad LGBT en los cuatro estados, entre ellos decenas de jóvenes que les piden consejo de cómo decirle a sus familias acerca de su orientación sexual y conocer sus derechos.

Pero también se han topado con la crítica e indiferencia de los sectores más conservadores de la comunidad.

'Los jóvenes que la mayoría tienen más conocimiento de que existe esa diversidad porque están más apegados a las redes sociales y tenemos ese apoyo de ellos, con quienes no son nuestra familia o no entienden la diversidad, no tocan el tema ni preguntan sino que dejan de lado como si nada estuviera pasando y prefieren evadir el tema', afirmó.

Los jóvenes no se dan por vencidos y están seguros que poco a poco las personas más renuentes terminarán por entender la importancia de respetar los derechos de la comunidad.

Por lo pronto su iniciativa ha servido de inspiración para que jóvenes de otras comunidades indígenas se organizaran para defender sus derechos.

'Varios personas de otras etnias han empezado a visibilizar y hacer activismo para la comunidad y eso hace un año casi no se veía, se han abierto en Facebook para hablar de que son gays, bisexuales o transgénero y con eso empezamos a abrir nuevos caminos', concluyó Adolfo. EFE