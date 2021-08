Collet: 'Nuestro plan de juego fue no sacrificar todo por Doncic'

Saitama (Japón), 5 ago (EFE).- El seleccionador francés Vincent Collet explicó tras la victoria contra Eslovenia (90-89) que les clasifica a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que su plan para defender a la estrella rival, Luka Doncic fue 'no sacrificar todo' por él, sino limitar también a sus compañeros.

'El plan de juego fue no sacrificar todo por Doncic, queríamos defenderle de un lado, y no de la forma en la que los equipos de los NBA suelen hacerlo, defenderlo a la izquierda aceptando sus tiros de paso atrás. He observado que cuando va a la derecha es más profundo', explicó Collet tras el partido.

El entrenador francés dijo que además de esa defensa sobre Doncic, que acabó anotando 16 puntos, con 10 rebotes y 18 asistencias, intentaron limitar a compañeros suyos como Vlatko Cancar y al resto de tiradores.

'Batum, Luwawu Cabarrot fueron cambiando, también Fall y Gobert hicieron un buen trabajo, Doncic hizo 16 puntos que es poco pero dio 18 asistencias que es fantástico', añadió.

Collet consideró que el encuentro fue 'fantástico' y elogió al alero Nico Batum, clave en el resultado con un tapón al esloveno Klemen Prepelic cuando se dirigía a anotar una canasta para la victoria.

'Todo el mundo vio el final, el increíble bloqueo de Batum a Prepelic, fue una acción fantástica que decidió el ganador y el perdedor, pero los dos equipos estuvieron muy cerca, dos equipos con un espíritu fantástico, ninguno quería perder', dijo el entrenador galo.

El preparador también explicó que una de sus claves para enfrentar a Eslovenia fue reducir sus posesiones con jugadas largas. 'Al final hicieron menos tiros y menos posesiones, por eso lo hicimos mejor que los rivales anteriores, por ejemplo España. Creo que España hace unos días aceptó correr, nosotros decidimos que no, ese fue nuestro objetivo', consideró Collet.

Será la tercera final olímpica del baloncesto francés tras las de Londres 1948 y Sydney 2000, ambas saldadas con la medalla de plata. Pelearán por el oro con Estados Unidos.

'Sabemos que Estados Unidos es favorito en la final como ha sido de los últimos partidos, pero espero que podamos jugar contra ellos con la mismo fuerza y energía, y luchemos aunque ellos sean favoritos', concluyó el entrenador de Francia, que ya se impuso a Estados Unidos en la fase de grupos (83-76). EFE

