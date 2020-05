Collier asegura que esta temporada mostrará que es un jugador valioso

Seattle (EE.UU.), 29 may (EFE).- L.J. Collier, liniero de los Seahawks de Seattle, dice estar preparado físicamente, y además ansioso por demostrar que el equipo no se equivocó al contratarlo, luego de tener un debut decepcionante el año pasado.

En una vídeo conferencia con medios de comunicación, Collier dijo que siente que le han faltado al respeto quienes, debido a su mala temporada pasada, ya lo han descartado.

'Estoy ansioso por salir (a jugar) porque debido a que el año pasado no tenía esas cosas que todos querían que tuviera, simplemente me hacen a un lado como si no pudiera jugar', dijo.

Molesto indicó que esa actitud es 'irrespetuosa' y que siente que 'me han faltado al respeto, pero soy el tipo de persona que no tiene mucha necesidad de hablar; prefiero demostrar las cosas'.

Dijo que 'Estoy emocionado de volver y mostrarle a la gente quién soy. Realmente no me importan las cosas de la temporada pasada. Soy un jugador de fútbol y puedo jugar fútbol en un alto nivel al igual que todos los demás, y estoy aquí para demostrar que soy uno de los mejores y que puedo hacer lo que tengo que hacer'.

Collier se perdió toda la pretemporada y el primer partido de la temporada regular el año pasado después de torcerse el tobillo al comienzo de los campamentos de entrenamiento.

A su regreso logró tres tackleadas, sin capturas en 142 defensivas en 11 partidos. EFE