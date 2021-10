Colombia ampliará aforos al 100 % pero exigirá carné de vacunación

Bogotá, 28 oct (EFE).- El Ministerio de Salud de Colombia autorizó el incremento de aforos en locales de ocio y culturales al 100 %, dada la buena evolución de la pandemia de covid-19 en las últimas semanas, pero condicionó la entrada a dichos lugares a la presentación del carné de vacunación.

'Se permite el incremento de aforos a la escala superior', aseguró este jueves el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien especificó que esto se dará 'siempre y cuando se pida a la entrada de los diferentes establecimientos el carné de vacunación'.

De esta forma, los locales que contaban con un aforo del 50 % podrán pasar al 75 % y los que estaban al 75 % ya podrán funcionar con su capacidad completa. La exigencia del carné de vacunación se aplicará sobre todo a establecimientos de ocio (discotecas, salas de concierto y bares) y culturales (teatros y cines).

Actualmente toda la población adulta puede acceder a la vacunación y en el país hay más de 17 millones de vacunas disponibles para ser aplicadas, por lo que 'no hay razón por la cual no se pueda tener la vacuna', incidió el ministro al justificar que la medida no es discriminatoria.

PREOCUPACIÓN POR LOS MENORES DE 30

Según los últimos datos del Ministerio de Salud, con corte del pasado martes, se han aplicado en Colombia 46.454.693 dosis de vacunas y 20.859.742 personas cuentan con el esquema completo, es decir, en torno al 41 % de la población.

Sin embargo, hay disparidades en las cifras según los grupos poblacionales: mientras que el 70 % de los mayores de 30 años tienen al menos una dosis, ese porcentaje está cercano al 30 % para menores de 30 años.

Actualmente el país registra un millar de casos diarios, las cifras más bajas casi desde el inicio de la pandemia, y hace semanas que la cifra de muertes es inferior a 50 diarias.

De hecho, este miércoles fue el primer día que en Bogotá, que es la ciudad que más casos ha registrado, no se produjo ningún fallecido.

En ese sentido, Ruiz aseguró que el cuarto pico de la pandemia, que se estimaba para octubre debido a la llegada de la variante delta, se ha ido 'difiriendo en el tiempo'.

'En la medida que avanzamos en la vacunación y que nos protegemos, la eventualidad de ese cuarto pico se va difiriendo hacia adelante en el tiempo', dijo el ministro. EFE

