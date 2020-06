Colombia, Bolivia y Paraguay rechazan expulsión de embajadora UE de Venezuela

Caracas, 29 jun (EFE).- Los Gobiernos de Colombia, Bolivia y Paraguay rechazaron este lunes la expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Venezuela, Isabel Brilhante, quien deberá abandonar el país sudamericano en las próximas 72 horas por orden del presidente Nicolás Maduro.

'Rechazamos la decisión (...) hecha por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Seguimos en nuestro llamado a la comunidad internacional para que cese la tiranía en nuestro país hermano', expresó en Twitter la Cancillería colombiana.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay difundió otro mensaje en la misma red social en el que 'deplora la decisión del régimen ilegal de Maduro de expulsar a la representante de la UE en Venezuela'.

La Administración de Mario Abdo Benítez, además, 'insta a la comunidad internacional a continuar trabajando en pro del cese de la tiranía y de propiciar el retorno de la democracia' en Venezuela.

En paralelo, el Gobierno de Bolivia, presidido de forma interina por Jeanine Áñez, emitió un breve comunicado también para condenar la expulsión de Brilhante.

'El Gobierno de Bolivia condena la expulsión (...) Reafirma asimismo su apoyo a la Unión Europea en los múltiples esfuerzos que realiza para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis de Venezuela', dice la nota oficial fechada en La Paz.

Maduro dio un plazo de 72 horas a la embajadora para que abandone el país luego de que la UE publicara una nueva lista de funcionarios venezolanos sancionados, entre los que figura el disidente opositor Luis Parra, a quien el oficialismo y una pequeña parte del antichavismo reconocen como líder del Parlamento.

'Se le presta un avión para que se vaya (...) Vamos a ordenar nuestras cosas con la UE (...) Si no nos quieren que se vayan, si no respetan a Venezuela, que se vayan', dijo Maduro, que no es reconocido como presidente por varios países entre ellos Colombia, Bolivia y Paraguay. EFE