Colombia busca visibilizar la desnutrición infantil con apoyo de Egan Bernal

Bogotá, 19 feb (EFE).- La serie web 'Crónica: La ciudad de la desventaja' fue presentada este miércoles con el objetivo de hacer visible en Colombia el problema de la desnutrición crónica infantil a través de testimonios y de un embajador de lujo: el campeón del Tour de Francia de 2019, Egan Bernal (Team Ineos).

'Cuando uno es niño le cuesta, pero a mí antes de ir a entrenar no me dejaban salir si no me comía los huevos, el queso y el chocolate. Es importante que los papás hagan coger conciencia a los niños de la importancia de alimentarse', dijo el ciclista, de 23 años, durante la presentación de la serie, que tiene seis capítulos.

Es por ello que confesó que en su infancia tuvo una alimentación como base sopa de pescado, jugo de cangrejo con mora y leche materna lo que fue fundamental para su desarrollo físico y mental, así como para coronarse luego como campeón del Tour de Francia.

'Fui criado a punta de sopa de pescado y creo que funcionó. Mi mamá me lactó, así ella estuviera en un supermercado y yo lloraba, no le importaba que hubiera gente', aseguró Bernal.

Es por ello que Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito, productor de la serie web, aseguró que con el programa buscan impactar a los niños menores de dos años y resaltar la importancia de la desnutrición crónica y aguda.

La aguda, explicó el empresario, 'la sufren, afortunadamente, menos del 1 % de los niños de Colombia'.

'Nuestra obligación es darle visibilidad a los problemas. Por eso hablamos de ‘La ciudad de la desventaja', resaltó el ejecutivo y puso como ejemplo al campeón del Tour de Francia, quien 'a partir de su hogar y del sorbete de cangrejo con mora le muestra al país la fortaleza física y mental'.

Giraldo sostuvo que para evitar la desnutrición crónica es fundamental 'seis meses de lactancia materna exclusiva y luego acompañada hasta los 2 años', pues en la actualidad el promedio de lactancia es de '1,8 meses, en parte por ignorancia y en parte por el culto a la belleza del cuerpo'.

Afirmó además que 'el agua potable es fundamental'.

'En las ciudades el 88 % de los hogares tienen acceso al agua potable. El problema está en las zonas rurales donde solo el 15 % tiene acceso a agua tratada', explicó y agregó que también son vitales 'las vacunas desde el nacimiento y la educación del padre y la madre para que sepan alimentar bien a sus hijos'.

Giraldo advirtió además que 'en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) la desnutrición crónica se definió como prioridad social'.

'La meta es que desde 2018 hasta 2022 se baje del 10.8 % al 8 %. Eso es insuficiente, pero el objetivo es que en 2030 haya 0 % de desnutrición crónica, como sucede en Chile', apostilló. EFE