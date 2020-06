Colombia flexibiliza la cuarentena mientras la pandemia pasa de 30.000 casos

Bogotá, 1 jun (EFE).- Colombia vive un momento crucial en su lucha contra el coronavirus, en el que los contagios y muertes aumentan al tiempo que el Gobierno flexibiliza una desgastada cuarentena de 68 días para reactivar la economía ante la disparada del desempleo y el frenazo de la actividad productiva.

Este lunes el número de contagiados en el país superó los 30.000 y el de fallecidos rozó los mil, casi cuatro meses después de ser confirmado el primer caso de COVID-19.

En ciudades como Medellín, que ha destacado por su buen manejo de la pandemia y hoy solo cuenta con menos de 550 contagiados y 35 fallecidos, la Alcaldía ha ido realizando una apertura gradual de los comercios y quienes deseen ir a hacer compras deben informar sus datos a las autoridades, que deciden si les dan o no el permiso.

Sin embargo, en otras urbes como Bogotá, Cali y Cartagena de Indias, con las cifras disparadas y la incertidumbre de no saber cuándo llegarán al pico epidemiológico, las autoridades decidieron endurecer la cuarentena que comenzó el 25 de marzo en varios sectores, algo que muchos ciudadanos no cumplen porque necesitan salir a la calle a conseguir dinero para subsistir.

Estas medidas entraron en vigor tres días después de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informara que la tasa de desempleo se duplicó en abril por la cuarentena y se situó en el 19,8 %, es decir 9,5 puntos porcentuales más que en el mismo mes de 2019.

También luego de que a mediados de mayo se anunciara que la economía colombiana se desaceleró por la crisis del COVID-19 pero alcanzó a salvar el primer trimestre con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,1 %, resultado que sin embargo es mucho menor que el 2,9 % del mismo periodo del año pasado.

BARRIADA CERRADA

Uno de los lugares que más preocupa a las autoridades bogotanas es el populoso sector de Kennedy, uno de los más densamente poblados de la ciudad, con 28.205 habitantes por kilómetro cuadrado. En total viven allí unos 1,3 millones de personas.

De los 10.370 casos confirmados en la ciudad, una cuarta parte está en esa zona del suroeste de la ciudad que este lunes volvió a entrar en cuarentena total por 14 días por decisión de la alcaldesa Claudia López.

'Necesitamos que nadie salga ni entre de la localidad de Kennedy', dijo López, quien teme que un crecimiento desbordado de casos en la ciudad lleve a que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) de la ciudad, actualmente por encima del 40 %, supere el 70 %.

A pesar de las medidas de cierre total de Kennedy, en las primeras horas de este lunes miles de personas seguían en las calles, especialmente en las cercanas a Corabastos, el mercado mayorista más grande de Colombia.

'No he guardado la cuarentena porque no tengo quien me dé (...) ni el Gobierno, ni nadie. Yo no me puedo quedar en la casa aguantando hambre, yo pago arriendo y servicios', dijo a Efe Blanca Zambrano, una trabajadora informal del sector.

Según Zambrano, es necesario que el Gobierno ayude a quienes tienen dificultades económicas durante la cuarentena, pues es por eso que ha tenido que salir a trabajar prácticamente todos los días desde el 25 de marzo.

La situación es similar en Cartagena de Indias, que cuenta con 2.707 casos y 140 fallecidos, por lo que el alcalde William Dau extendió por un mes más la cuarentena y decidió que aún no abrirán peluquerías, centros comerciales, librerías y bibliotecas, como en otras ciudades del país.

APERTURA COMERCIAL EN MEDELLÍN

El caso de Medellín es completamente diferente al de Bogotá y Cartagena, pues allí las cifras son bajas y la Alcaldía decidió que hoy retomaran la operación más de 90 centros comerciales, a donde solo pueden ir aquellas personas que recibieron autorización de las autoridades tras llenar un formulario digital.

'Hoy se abren en Medellín todos los centros comerciales que superaron protocolos, personal de la Secretaría de Salud verificó que estén cumpliendo los protocolos y esos van a ser reabiertos', dijo a periodistas el alcalde Daniel Quintero.

El funcionario explicó que en los próximos días la capital del departamento de Antioquia (noroeste) hará pruebas piloto en otros establecimientos que 'van a permitir desde la próxima semana hacer una reapertura general del comercio de la ciudad'.

Sin embargo, Quintero recordó que la amenaza del coronavirus es 'real' y que por lo tanto la gente debe utilizar siempre el tapabocas y conservar la distancia, medidas eficaces para evitar los contagios.

EFICACIA DE LAS MEDIDAS

El médico epidemiólogo Carlos Enrique Trillos, profesor de la Universidad del Rosario, explicó a Efe que la flexibilización que comenzó hoy hace parte de 'las medidas integrales de manejo de la pandemia, que deben articular lo sanitario, lo económico y lo social para recuperar la productividad con control'.

'Considero que las decisiones se han tomado analizando el comportamiento de varios indicadores de salud. Hay que recordar que el manejo de salud pública debe ser integral y articulado con los demás sectores para minimizar el daño a la población en todos los aspectos', expresó.

Según Trillos, las medidas especiales de Bogotá y Cartagena eran necesarias 'dado su comportamiento epidemiológico', y en ese sentido destacó las restricciones que tomó la alcaldesa López para Kennedy, pues cree que las cifras de esa zona lo ameritan.

'El manejo que le ha dado la alcaldesa de Bogotá a la pandemia ha sido adecuado y articulado con el Gobierno nacional. Ha sido un manejo técnico, el cual le ha dado prioridad a la vida y la salud de las personas de la ciudad como debe ser, con articulación de otros sectores', apostilló. EFE

